Ver gratis Brasil vs Corea del Sur EN VIVO | Octavos de Final

La Selección de Brasil calificó como primer lugar del Grupo G, producto de dos victorias (ante Serbia y Suiza) y recuperará a Neymar Jr, su principal figura en el Mundial de Qatar 2022. La Canarinha se ha calificado en los últimos 7 partidos de Octavos de Final durante los 90 minutos, a excepción de 2014, cuando se fue a tiempo extra contra el equipo de Chile.

Por su parte el equipo de Corea del Sur calificó sobre la última jornada con una victoria agónica ante el cuadro de Portugal con el gol de Heung Min Son. Por lo que buscarán dar la sorpresa mundial y llevar a Brasil al límite.

Te puede interesar: Este sería el futuro del Tata Martino tras fracaso en Qatar 2022

¿A qué hora será el partido Brasil vs Corea del Sur?

El duelo enre Brasil y Corea del Sur concerniente a los Octavos de Final de Qatar 2022 se disputará en el Estadio 974 de la ciuda de Doha, ante cerca de 45 mil aficionados... el equipo de Tite verá su participación a las 13:00 horas Tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver Brasil vs Corea del Sur?

Con Neymar recuperado y con alta probabilidad de ver actividad desde el inicio del partido, se pordrá ver el partido de Brasil ante Corea del Sur por Azteca 7 el Canal del Mundial, en punto de las 12 del medio día con toda la transmisión previa.

Además, tienes la oportunidad de seguir la cobertura en vivo desde la página de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes, o bien, con el minuto a minuto de la cuenta oficial de Twitter de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Japón peleará 'con espíritu samurái' para clasificar a cuartos