Atención Pumas: buscarían fichar a este crack que llegó a valer 15 millones y hoy cuesta solo 2

Pumas aún sigue en busca de un delantero centro para este Apertura 2025 y, ya sin la posibilidad de fichar a Anthony Martial (firmó con Rayados de Monterrey) , la directiva volcó todas sus expectativas a un atacante argentino que juega en LaLiga y tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado. Se trata de Ezequiel ‘Chimy’ Ávila. Además, ilusiona porque llegó a valer 15 millones de la moneda europea en su mejor momento.

De acuerdo a diversos reportes, Pumas habría llegado a un acuerdo de palabra con Chimy Ávila para que se transforme en su nuevo delantero para el Apertura 2025. Sin embargo, el club universitario se encuentra negociando con el Real Betis, club dueño de su ficha, si su salida se da mediante una venta o por un préstamo con opción de compra. Cabe destacar que Pumas tiene tres opciones para ocupar la plaza de delantero en este mercado .

X / @Chimy_Avila9 Chimy Ávila es el delantero que Pumas quiere para el Apertura 2025

Se espera que en las próximas horas Pumas pueda llegar a un acuerdo para lograr inscribir al jugador antes del cierre de mercado de la Liga BBVA MX. Cabe recordar que el libro de pases cierra este mismo viernes 12 de septiembre en México, por lo que la directiva deberá moverse a contrarreloj para cerrar la llegada del Chimy Ávila.

¡CHIMMY ÁVILA, MUY CERCA DE PUMAS! 😱🐾



Según fuentes Pumas alcanzó un acuerdo verbal con Chimy Ávila (31) 🇦🇷😱



Sin embargo Pumas aún negocia con Betis si se hace una venta o un préstamo con opción de compra 👀



Se espera que en próximas horas Pumas pueda llegar a un acuerdo… pic.twitter.com/YJe8e1G9ev — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 11, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿Hasta cuándo tiene contrato Chimy Ávila con el Betis?

Ávila llegó a Europa en el año 2017 jugando para el Huesca. En 2019 tuvo un paso por el Osasuna, hasta que el Betis lo fichó en 2024 a cambio de solo 4 millones de euros. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el atacante argentino de 31 años tiene contrato vigente con el conjunto andaluz hasta el 30 de junio de 2027.

El día en el que Chimy Ávila supo costar 15 millones de euros

Ávila comenzó su carrera como futbolista en el ascenso del futbol argentino jugando para Tiro Federal. Sin embargo, en 2015 fichó por San Lorenzo de la Primera División hasta llegar al Huesca mediante un préstamo en 2017. Tras regresar a San Lorenzo en 2019, el Osasuna se lo llevó y allí alcanzó su valor máximo: 15 millones de euros. En aquella temporada, el argentino jugó 22 partidos, marcando 11 goles y repartiendo 3 asistencias.