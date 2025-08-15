¿Meterás quiniela? La IA predice los resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Jornada 5 del torneo mexicano está por arrancar este viernes botanero, y muchos de los aficionados se disponen a hacer su quiniela de resultados con los amigos u oficina, por lo que consultar la Inteligencia Artificial puede ser una buena herramienta para despejar ciertas dudas.

Esas posibles dudas llegarían de definir algunos partidos bravos, como el Tigres vs América, el cual además podrás ver EN VIVO este sábado por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

La IA advierte que solo es un estimado y que no tiene la habilidad de poder predecir resultados, pero sí ofrecer un pronóstico basada en datos de la web.

El pronóstico para los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX

Viernes, 15 de agosto

Puebla 1-1 Atlético de San Luis - 19:00 horas

Necaxa 2-1 León - 21:00 horas



Sábado, 16 de agosto

Chivas 2-2 FC Juárez - 17:05 horas

Pachuca 2-1 Tijuana - 19:00 horas

Tigres UANL 3-3 América - 19:00 horas

Cruz Azul 2-0 Santos Laguna - 19:00 horas

Toluca 3-1 Pumas UNAM - 21:00 horas

Domingo, 17 de agosto

Querétaro 1-3 Atlas - 16:00 horas

Monterrey 1-1 Mazatlán FC - 18:00 horas

¿Qué partidos transmitirá TV Azteca durante la Jornada 5 de la Liga MX?

TV Azteca Deportes, transmitirá en la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 el partido del viernes botanero de Necaxa en contra de Léon, por Azteca Siete desde las 8:50 de la noche.

MEXSPORT

Y el sábado el juego que promete muchas emociones entre los Tigres de la UANL, que enfrentarán en casa al América, juego en el que podría hacer su debut el jugador francés Allan Saint-Maximin, quien además tiene listo su número y nombre que llevará en el dorsal.