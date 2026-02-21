Osasuna 0-0 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 25 de LaLiga de España; marcador online

Este sábado 21 de febrero del 2026, sigue la actividad de la Jornada 25 de LaLiga de España y uno de los encuentros llamativos del día es el Osasuna vs Real Madrid.

El encuentro de Osasuna vs Real Madrid se disputa en punto de las 11:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio EL SADAR. Un partido muy llamativo, que promete emociones, pues por un lado, los locales buscan sumar puntos ante el superlider que llega con 60 puntos.

Una derrota para el Madrid, puede costarle el primer lugar al estar tan apretado la lucha con el Barcelona. Por eso buscan poder llevarse los tres puntos para mantenerse en la cima de la competición.