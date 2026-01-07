¿Llega Alan Pulido? La verdad detrás del delantero que intentan colocar en Cruz Azul

El mercado de invierno siempre tiene una regla no escrita: cuando un club grande se mueve, los rumores se multiplican. Y en el entorno de Cruz Azul , uno de esos nombres volvió a la conversación en las últimas horas. Sin embargo, puertas adentro, el escenario es muy distinto al que se ha intentado instalar.

La Máquina ya dio su primer golpe al cerrar la llegada de Miguel Borja, un movimiento pensado para competir directamente con Gabriel Fernández tras la salida de Ángel Sepúlveda. Con ese frente cubierto, la directiva dejó claro que el siguiente paso era fortalecer el mediocampo, prioridad absoluta antes de pensar en sumar otro delantero.

Ese plan se cumplió con la avanzada negociación por Agustín Palavecino. A partir de ahí, el club sí contempla incorporar un defensa central y un atacante más, pero bajo un perfil muy específico: edad competitiva, ritmo reciente y encaje con la estructura que plantea Nicolás Larcamón.

El nombre que apareció… y por qué no encaja

En ese contexto comenzó a circular el nombre de Alan Pulido, recientemente desvinculado de Chivas. La versión tomó fuerza hacia afuera, pero internamente la lectura es clara: no es una prioridad ni una opción que esté avanzando.

El motivo va más allá del ruido mediático. Cruz Azul ha redefinido su política de fichajes y hoy apunta a perfiles con mayor proyección inmediata. Pulido llega tras un semestre con poco impacto, números bajos y escasa continuidad. A eso se suma un factor clave: la edad y el rol dentro del vestidor no coinciden con la línea que se viene construyendo en La Noria.

Un interés que sí existió… pero en otro momento

El nombre de Pulido no es nuevo en los escritorios celestes. Hubo un interés real en el pasado, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera en el extranjero. Hoy, el contexto es completamente distinto.

Cruz Azul prioriza equilibrio deportivo y coherencia con su proyecto. Aunque en el entorno del jugador se han activado contactos, la directiva no ha acelerado ni contempla mover fichas por un atacante que no cumple con los criterios actuales.

La conclusión es simple: el nombre circuló, pero la operación no camina. En este mercado, Cruz Azul escucha, analiza… y decide con cabeza fría.