¡CERCA DEL ATLÉTICO!: Vicente Sánchez recibe la oportunidad que tanto estaba esperando desde su salida de Cruz Azul

Vicente Sánchez, el último entrenador de Cruz Azul antes de la era Larcamón, podría estar frente al desafío más importante de su carrera. Tras conquistar la Concacaf Champions Cup 2025 con La Máquina, el uruguayo quedó libre y comenzó a sonar en diferentes banquillos, pero en las últimas horas se ha confirmado que su futuro estaría muy cerca de definirse en Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más poderosos de Colombia.

La institución verdiblanca atraviesa un momento convulso después de la salida de Javier Gandolfi, quien fue despedido de manera repentina tras una alineación indebida que le costó caro al club. Con la presión de reaccionar rápido, la directiva se lanzó en busca de un nuevo timonel y entre los nombres en carpeta, el de Sánchez se posicionó como el más fuerte.

Atlético Nacional acelera la decisión

Aunque en un inicio se especuló con otros candidatos como Pablo Guede o Sergio Blanco, la balanza parece inclinarse hacia el ex técnico cementero. Vicente ya habría sostenido reuniones formales con la directiva de Atlético Nacional, quienes lo consideran la primera opción para asumir el proyecto y darle un nuevo rumbo a la plantilla.

De concretarse, sería el segundo equipo de su carrera como entrenador, luego de su paso por Cruz Azul, donde dejó un legado inmediato al conquistar un título internacional. Para Atlético Nacional, representaría no solo la llegada de un técnico con ambición, sino también la posibilidad de conectar con la experiencia de alguien que sabe manejar vestuarios con alta exigencia.

La decisión final se tomaría en las próximas horas, y todo apunta a que Vicente Sánchez está más cerca que nunca de regresar a los banquillos, esta vez en suelo colombiano.