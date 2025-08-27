¡Apabullante! Los números que ponen a Nicolás Larcamón por ENCIMA de Vicente Sánchez en Cruz Azul
La decisión de Cruz Azul de cambio de timón en el banquillo generó una tormenta de críticas tras la salida de Vicente Sánchez, pero los resultados le dan la razón
La decisión de Cruz Azul de cambiar de timón en el banquillo generó una tormenta de críticas. Tras la salida del uruguayo Vicente Sánchez, quien tomó el equipo en la jornada 3 del Clausura 2025 tras la abrupta partida de Martín Anselmi, muchos cuestionaron la llegada del argentino Nicolás Larcamón. El contexto no ayudaba: la Máquina fue humillado con goleada de 7-0 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup, y el ambiente estaba cargado de presión e incertidumbre.
Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026
¿Quién tiene mejores números de Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón en sus primeros 6 encuentros con Cruz Azul?
Sin embargo, los números comienzan a darle la razón a la directiva. En sus primeros seis partidos del Apertura 2025, Larcamón ha logrado mantener a Cruz Azul invicto, con cuatro victorias y dos empates, posicionando al equipo como sublíder general. Bajo su mando, la Máquina ha mostrado solidez defensiva, equilibrio en medio campo y una ofensiva más dinámica, con Ángel Sepúlveda como referente goleador.
En contraste, Vicente Sánchez, en sus primeros seis encuentros del Clausura 2025, registró tres triunfos, dos empates y una derrota, números respetables pero menos contundentes que los del estratega argentino. Aunque el técnico uruguayo llevó al equipo a conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf y acumuló una racha de 16 partidos invicto, su estilo fue criticado por no alinearse con la nueva filosofía institucional que busca un modelo de juego más agresivo y dominante.
Larcamón, por su parte, ha sabido adaptarse rápidamente. A pesar del golpe anímico que significó la goleada en la Leagues Cup, el técnico argentino logró recomponer el rumbo en la Liga MX. Su apuesta por jugadores como José Paradela y Mateusz Bogusz ha revitalizado el medio campo, mientras que la defensa, liderada por Willer Ditta, ha mostrado mayor solidez.
La afición, inicialmente escéptica, comienza a reconocer el trabajo del nuevo estratega. “Sabíamos que el grupo estaba determinado”, declaró Larcamón tras vencer a Toluca, dejando claro que la confianza interna nunca se perdió.
Con seis jornadas disputadas,
Cruz Azul
parece haber encontrado en Larcamón al líder que necesitaba para consolidar su proyecto deportivo. Y aunque el legado de Vicente Sánchez no se olvida, los números hoy respaldan el cambio. Hay tomar en cuenta que apenas comienza y hay que ver el resultado final al termino del Apertura 2025.