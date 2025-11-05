F1: ¿Por qué Checo Pérez tiene ventaja sobre Valtteri Bottas para ser el piloto 1 en Cadillac?

Mucho se ha hablado acerca del regreso que Sergio, Checo Pérez tendrá en la próxima temporada de la Fórmula 1 luego de ser fichado por Cadillac, escudería norteamericana que hará su debut en el automovilismo profesional y que también confió en las habilidades y la experiencia del finlandés Valtteri Bottas.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas tuvieron una gran rivalidad cuando formaron parte de Red Bull y Mercedes en la época dorada de Lewis Hamilton y Max Verstappen; sin embargo, ahora que serán compañeros han mostrado un mutuo respeto. Ahora bien, ¿quién será el piloto 1 para Cadillac en su arribo a la F1?

¿Checo Pérez será el piloto 1 para Cadillac por encima de Valtteri Bottas?

Si bien en más de una ocasión Cadillac ha expresado que tratará de la misma forma tanto al mexicano como al finlandés, la realidad es que, en estos momentos, es Checo Pérez quien parte con cierta ventaja para ser el piloto 1 de la nueva escudería de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1.

Y es que, a diferencia de Bottas, el nacido en Jalisco ya probó un par de sesiones el simulador de la F1, por lo que más pronto que tarde realizará sus primeras pruebas en la pista a través de un auto de Ferrari que compitió hace un par de temporadas, hecho que le entrega una ventaja estratégica sobre su compañero de equipo.

La situación con Valtteri Bottas es un tanto complicada, pues al ser piloto de pruebas con Mercedes aún no cuenta con la oportunidad de involucrarse al cien por ciento con Cadillac. Y si bien ya conoce las instalaciones de su nueva escudería, formalmente no ha tenido la suerte de conocer más a fondo con quien correrá el siguiente año.

¿Qué piensa Valtteri Bottas de su nuevo compañero, Checo Pérez?

El portal Récord sostuvo algunas declaraciones de Valtteri Bottas en donde menciona que, hasta el momento, Checo Pérez le parece un piloto de sumo respeto con el que podría trabajar realmente bien. Recuerda que el debut de ambos pilotos con Cadillac se llevará a cabo en el GP de Australia, programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo del 2026.