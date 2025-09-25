Ambos fueron históricos con Cruz Azul, hoy serían buscados por dos equipos de la Liga BBVA MX

La Máquina de Cruz Azul continúa como el líder del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX pese al empate que sufrió como local ante Querétaro. En ese sentido, ¿sabías que recientemente sus dos últimos técnicos habrían sido buscados por dos escuadras de renombre en el futbol mexicano?

Juan Reynoso explica como consiguió el campeonato con Cruz Azul

Si bien Martín Anselmi y Vicente Sánchez duraron poco tiempo en la institución, se sabe que ambos plasmaron algo importante en Cruz Azul, pues mientras el primero creó una idea de juego que se mantiene hasta ahora, el segundo obtuvo el título de la Concachampions al vencer al Vancouver Whitecaps.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX buscan a Anselmi y Sánchez, técnicos de Cruz Azul?

Si bien no existe nada confirmado hasta ahora, se sabe que tanto Martín Anselmi como Vicente Sánchez estarían en la baraja de candidatos de Grupo Pachuca para refrescar su dirección técnica de cara al futuro a mediano plazo tanto en los Tuzos del Pachuca como en los Esmeraldas de León.

Te puede interesar: ¿Qué es la morfopsicología, disciplina que sacó del retiro a José Juan Macías?

Te puede interesar: ¡11 de lujo! Esta es la alineación de jugadores que están o estuvieron en prisión

Cabe mencionar que, en estos momentos, tanto los hidalguenses como los de Guanajuato han tenido una temporada complicada de la mano de Jaime Lozano y el Toto Berizzo, por lo que Grupo Pachuca tendría en mente a Martín Anselmi y Vicente Sánchez, sobre todo, por lo que ambos consiguieron en Cruz Azul.

¿Ambos técnicos salieron por la puerta de atrás de Cruz Azul?

Mientras Vicente Sánchez llegó a un acuerdo para abandonar Cruz Azul después de la Concachampions que conquistó en el Olímpico Universitario, la realidad es que Martín Anselmi no logró lo mismo pese a la final y semifinal que tuvo con el club, esto después de la forma tan complicada que salió de la institución rumbo al Porto, equipo que lo despidió tan solo meses después.

¿Cuándo podrían concretarse sus regresos a la Liga BBVA MX?

Si la información es verídica y realmente ambos se encuentran en la carpeta de Pachuca y León , no se descarta que estos puedan sonar con más fuerza una vez culmine el torneo Apertura 2025, lo anterior considerando que la directiva en turno normalmente suele mantener a sus entrenadores hasta el final de la temporada.