Victoria de México sobre Ecuador acerca a Argentina al título del Mundial 2026; esta es la razón

El martes pasado se vivió uno de los mejores momentos en la historia de la Selección de México luego del triunfo que el cuadro nacional tuvo frente a Ecuador, mismo que lo posicionó en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra todos los pronósticos.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

México no solo venció a Ecuador, sino que lo superó de principio a fin en la cancha del Estadio CDMX. Ahora bien, esta situación coincide con un hecho que, paradójicamente, acerca a Argentina a la gran final de este torneo, lo cual haría que el cuadro de Lionel Messi sueñe con el bicampeonato.

¿Por qué el triunfo de México sobre Ecuador acerca a Argentina a la final del Mundial 2026?

Lo sucedido hace unos días se acerca en demasía a lo que ocurrió hace 40 años, más precisamente en el Mundial de México 1986. En esta edición, la Selección Nacional también superó la primera ronda en el primer lugar de su sector, un hecho que ocurrió esta vez.

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Dos partidos de eliminación directa ganó México 🇲🇽 en Mundiales



En 1986

✅Ganó 2-0

✅Contra una selección que fue 3ra en su grupo (🇧🇬)

✅En México

✅En el Azteca

🏆 CAMPEÓN 🇦🇷



En 2026

✅Ganó 2-0

✅Contra una selección que fue 3ra en su grupo (🇪🇨)

✅En México

✅En el Azteca… pic.twitter.com/TQBHqQJn8q — Gastón Trucco (@gastontr16) July 1, 2026

México, además, enfrentó a Bulgaria, una escuadra que quedó en el tercer lugar de su grupo y al que venció por 2-0, el mismo resultado que contra Ecuador. Por si fuera poco, el Mundial se llevó a cabo en México y ambos encuentros se disputaron en el también conocido como Estadio Azteca.

Todas estas coincidencias han hecho que la afición de Argentina se emocione por una hipotética final más en su historia considerando que, en aquella ocasión, la escuadra sudamericana se quedó con el triunfo venciendo a Alemania con un Diego Armando Maradona en estado pletórico.

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026?

Prepárate, pues la historia está cada vez más cerca de volver. La Selección de México se dice lista para enfrentar al cuadro de Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este domingo 5 de julio en punto de las 18:00 horas, todo esto por Azteca 7.