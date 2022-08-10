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VIDEO: Abuelita intenta recrear gol de chilena de Messi... ¡y se cae!

Lionel Messi le marcó un golazo de chilena al Clermont en la Ligue 1, mismo que una abuelita argentina intentó recrear, pero de terminó cayendo de su silla

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Escrito por: Luis Mejía

En la Jornada 1 de la temporada 2022-23 en la Ligue 1, Lionel Messi marcó su primer gol de chilena, mismo que le dio la vuelta al mundo, tanto así que una abuelita quiso recrear este momento, pero no lo hizo del todo bien, pues terminó en el piso.

La chilena de Lio Messi fue muy criticada, ya que la comparaban con la de Cristiano Ronaldo y argumentaban que ‘no tenían la misma altura’, pero no le importó a esta señora de la tercera edad, pues ella se notaba maravillada e hizo lo siguiente.

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Abuelita recrea chilena de Messi y se cae

En redes sociales se volvió viral un video de una señora sentada, presumiblemente en el comedor de su casa, platicando con su familia, donde le preguntan que ‘cómo había sido el gol de Messi’, por lo que ella lo empieza a narrar.

Estaba parado, vio venir el balón, alzó la pata y lo metió así, lo metió así. Cuando agarró la pelota, le pegó así” dijo la señora, mientras en esa última acción se levantó de su silla y terminó en el piso.

La abuelita parece que no tenía mucha fuerza en las piernas y al querer imitar la acción de Messi en la chilena, se fue de espaldas al piso, por lo que la ayudaron a levantarse y no pasó a mayores.

Este video se hizo tan viral, que incluso llegó a los ojos del PSG, pues en redes sociales ‘trollearon’ a la señora de forma amigable, ya que compartieron este momento con la descripción ‘hay que hacerlo, eh’, más un guiño y dos corazones.

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El PSG derrotó al Clermont por 0-5, donde Messi no sólo anotó de chilena, sino que terminó con doblete, por lo que se colocó de líder momentáneo tras la primera fecha de la Ligue 1.

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