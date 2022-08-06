VIDEO: Lionel Messi marca brutal gol de chilena en goleada del PSG

Después de semanas de espera, por fin reinició la temporada en la Ligue 1, donde el PSG no sólo inició con paso arrollador, sino que Lionel Messi nos regaló una auténtica joya, pues marcó su primer gol de chilena y se volvió viral.

Lionel Messi tuvo algunos problemas para adaptarse al PSG luego de abandonar al FC Barcelona el año pasado, pero en apariencia esta nueva campaña pinta para ser mucho mejor, pues no sólo marcó de chilena, sino que sumó su primer doblete con el cuadro parisino.

Te recomendamos: ¿Mbappé le va a Cruz Azul? La historia del TikTok que 'lo confirma'

Así fue el espectacular golazo de chilena de Messi

Este sábado 6 de agosto el Clermont recibió en casa al PSG, partido que parecía iba a ser equilibrado pero fue todo lo contrario, ya que los parisinos dominaron de inicio a fin y así se reflejó en el marcador.

REUTERS

La jugada que le está dando la vuelta al mundo se dio sobre el final del partido, por el minuto 86, donde el PSG hizo gala de su juego colectivo para firmar uno de los mejores goles en lo que va del 2022.

Te recomendamos: VIDEO: Lionel Messi le dedica una porra a Brasil y se vuelve viral

Bernard controlaba el balón por la banda izquierda y se encaminó por el centro del área; le cedió el esférico a Leandro Paredes, éste vio el movimiento de Lionel Messi por el área y tras un pase exacto, el ‘30’ lo controló con el pecho, se arrojó con la chilena y marcó el 0-5.

😱 LA CHILENA ESPECTACULAR DE LEO MESSI PARA SU DOBLETE EN EL PSG ⚽️👇 pic.twitter.com/0CJgS9Nzc6 — Futbol Argentino Noticias (@FanArgentino) August 6, 2022

Es importante destacar que, pese a llevar más de 15 años de carrera profesional, este es el primer gol que Messi marca de chilena, por lo que pese a su edad y que muchos comentan que ‘está en vías del retiro’, el argentino nos sigue sorprendiendo.

PSG terminó ganando el encuentro justamente por 0-5, donde Neymar abrió el marcador, Hakimi colaboró con un tanto, Correa puso el tercero y los dos últimos goles fueron cortesía de Lio Messi.

