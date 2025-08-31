VIDEO: Así fue el reencuentro de John Cena con el niño al que ofendió en su gira del retiro

En el mundo de la lucha libre profesional, las historias dentro y fuera del ring suelen dejar huella en los aficionados. Uno de los episodios más comentados en los últimos meses fue el que protagonizó John Cena durante la gira de WWE en Europa, cuando en medio de una promo señaló a un niño vestido como él y lo incluyó en un comentario ofensivo.

En aquella ocasión, el 17 veces campeón mundial estaba en su faceta de heel, tras haber unido fuerzas con The Rock para traicionar a Cody Rhodes. Cena habló sobre la “relación tóxica” que había tenido con la afición y, entre el público de Bruselas, señaló al pequeño fanático, lo que generó polémica en redes sociales y debates entre los seguidores de la compañía.

¿Cómo fue el reencuentro de John Cena con este niño?

Meses después, con un cambio de rol en su personaje, John Cena volvió a ser “face” y se reencontró con aquel niño durante la transmisión de SmackDown del 29 de agosto. Frente a las cámaras, el luchador tomó el micrófono y pidió disculpas públicas: “Lo siento, estaba teniendo un mal día”, aseguró, dejando clara su intención de enmendar el error.

El gesto fue recibido con aplausos por parte del público, que reconoció la humildad del veterano gladiador. Además, la disculpa se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de fanáticos destacaron el lado humano del excampeón.

¿John Cena estará en Clash In Paris 2025?

El perdón de Cena coincidió con la antesala de Clash in París, el Premium Live Event de WWE donde enfrentará a Logan Paul en la lucha estelar. Este acto no solo limpió su imagen frente a los seguidores, sino que también reforzó la narrativa de su regreso como ídolo técnico rumbo al esperado combate.

El reencuentro también permitió que el público más joven conectara con John Cena de una manera distinta. Los fanáticos resaltaron que más allá de la rivalidad dentro del ring, este gesto demuestra que incluso las figuras más grandes del entretenimiento pueden reconocer sus errores y acercarse a quienes los apoyan, fortaleciendo así la relación entre luchador y afición.

