VIDEO: Así luce el Baseball: Pro Spirit 2026, juego de Konami que conquistó a los amantes del béisbol

Si eres amante del béisbol, entonces esta información es para ti. Y es que, en los últimos días, se dio a conocer que una de las empresas más importantes en el mundo de los videojuegos lanzará un título específicamente dedicado al Rey de los Deportes, el cual ya ha generado sensaciones en redes.

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El videojuego tiene como nombre Baseball: Pro Spirit 2026 y es creado por Konami, empresa asiática que también es dueña de nombres como el eFootball, principal rival del EA Sports FC. Se trata de un videojuego que está completamente dedicado al béisbol y que tiene muchas sorpresas que, a continuación, conocerás.

¿Qué es el Baseball: Pro Spirit y por qué podría ser el mejor juego de béisbol?

Fue a través de un video que Konami confirmó la llegada del Baseball: Pro Spirit 2026, mismo que saldrá a la venta en los próximos meses y en donde se podrán jugador con equipos de la NPB, un hecho que ha generado sensaciones positivas entre los amantes del béisbol.

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KONAMI SACA SU JUEGO DE BEISBOL🇯🇵⚾️🔥



Los creadores de eFootball (PES) lanzan eBaseball: Pro Spirit 26, donde se podrá jugar con los equipos de la NPB.



Cuenta con el Clásico Mundial de Beisbol completamente LICENCIADO y saldrá el 16 de julio de este año. pic.twitter.com/1gDGqu84kA — Stefano Malavé-Macri🇻🇪 #CampeonesDelMundo🏆⭐️ (@StefanoMalaveM) April 17, 2026

Una de las razones por las cuales este videojuego ha generado muchas expectativas es porque cuenta con la licencia completa del Clásico Mundial de Béisbol, evento que se llevó a cabo hace unas semanas y en donde Venezuela se quedó con el triunfo sobre Estados Unidos en la gran final.

El Baseball: Pr Spirit 2026 saldrá a la venta para la PlayStation 5 y la PC, y entre sus características destaca contar con una serie de gráficos hiperrealistas que ayudan a que la experiencia del usuario sea mucho más amplia, lo cual permite que estos se sumerjan directamente en el diamante.

¿Cuánto cuesta el Baseball: Pro Spirit 2026?

Lo primero que tienes que saber es que el Baseball: Pro Spirit 2026, nuevo videojuego de Konami, saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 16 de julio. Se sabe, además, que el mismo tendría un precio promedio de 60 dólares; es decir, alrededor de 1,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.