Dos personas se atraviesan en plena carrera del GP de México 2025 y casi son atropellados por Liam Lawson: “Podría haberlos matado” (VIDEO)

Este domingo 26 de octubre del 2025, durante el Gran Premio de México 2025, estuvo cerca de suceder un accidente cuando dos comisarios se encontraban en la pista en la zona de las primeras curvas de Autódromo Hermanos Rodríguez y Liam Lawson se encontraba pasando por el lugar.

El piloto de F1 se vio obligado a frenar e intentar esquivarlos para evitar una tragedia. El Neozelandés se sorprendió y de inmediato tuvo una conversación por radio en la que detalló que pudo haber matado a alguno de ellos al pasar bastante cerca.

Lawson, en su conversación por radio se escuchó bastante sorprendido fue felicitado por evitarlos y al final cerró asegurando que los pudo haber matado.

“Amigo... ¡Dios mío! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Acabas de ver eso?

-Sí, lo vi.

-Oh Dios mío, amigo.

-Sí. Bien hecho por evitarlos.

-Podría haberlos matado, amigo.”

Afortunadamente para todos, no terminó pasando ningún accidente. Al final, Liam Lawson no pudo terminar la carrera.