deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Dos personas se atraviesan en plena carrera del GP de México 2025 y casi son atropellados por Liam Lawson: “Podría haberlos matado” (VIDEO)

Durante el Gran Premio de México 2025, Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas que se encontraban en la pista durante la carrera

Liam Lawson cerca de atropellar Gran Premio de México 2025
Kymillman
Iván Vilchis
AUTOMOVILISMO
Compartir

Este domingo 26 de octubre del 2025, durante el Gran Premio de México 2025, estuvo cerca de suceder un accidente cuando dos comisarios se encontraban en la pista en la zona de las primeras curvas de Autódromo Hermanos Rodríguez y Liam Lawson se encontraba pasando por el lugar.

El piloto de F1 se vio obligado a frenar e intentar esquivarlos para evitar una tragedia. El Neozelandés se sorprendió y de inmediato tuvo una conversación por radio en la que detalló que pudo haber matado a alguno de ellos al pasar bastante cerca.

Lawson, en su conversación por radio se escuchó bastante sorprendido fue felicitado por evitarlos y al final cerró asegurando que los pudo haber matado.

“Amigo... ¡Dios mío! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Acabas de ver eso?
-Sí, lo vi.
-Oh Dios mío, amigo.
-Sí. Bien hecho por evitarlos.
-Podría haberlos matado, amigo.”

Afortunadamente para todos, no terminó pasando ningún accidente. Al final, Liam Lawson no pudo terminar la carrera.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×