VIDEO: Así supo el Fiscal, hijo de Abismo Negro, que su padre había perdido la vida

El Fiscal se ha convertido en una de las cartas fuertes que la AAA ha tenido desde la compra que tuvo por parte de la WWE, por lo que se espera que se le brinde más impacto en el 2026. En ese sentido, recientemente confesó cómo vivió el momento exacto de cuando supo que su padre, Abismo Negro, había perdido la vida.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para poner un poco de contexto, vale decir que El Fiscal es el hijo biológico de Abismo Negro, aunque cuenta con otro nombre luchístico. Con apenas 25 años ha comenzado a forjar su carrera en la AAA, empresa en la que Andrés Palomeque destacó como uno de los mejores rudos de la historia.

¿Cómo se enteró El Fiscal de la muerte de Abismo Negro?

El Fiscal fue el último invitado al podcast de Latin Lover, mismo en donde reveló algunos puntos importantes de su vida. Para hablar de su padre, buscó hacer una diferencia de cuando estaba con él a cuando había perdido la vida, y fue precisamente ahí en donde reveló cómo se enteró de su muerte.

Según sus propias palabras, la muerte de su padre se dio cuando apenas tenía 8 años; de hecho, señaló que en su último cumpleaños Abismo Negro estaba anexado por los problemas que tenía con el alcohol. Además, aseguró que quien les dio la noticia de su fallecimiento fue el licenciado Joaquín Roldán, quien solicitó hablar con su mamá.

La muerte de su padre lo obligó a regresar a Villahermosa, de donde es originario, junto al resto de su familia. Fue aquí en donde confirmó que, cuando supo lo sucedido, su madre dio un grito desconsolador. Posteriormente, juntó a toda su familia para darles la noticia; y si bien al principio El Fiscal no lloró, con el paso de los días mostró debilidad dado que su padre ya no estaba con él.

¿Cómo era Abismo Negro como padre? Esto dijo El Fiscal

Según El Fiscal, Andrés Palomeque fue un excelente padre pues, pese a los compromisos luchísticos que tenía, siempre estaba presente. De igual forma, detalló que su infancia fue por demás maravillosa y esto se debe a los constantes regalos que tenía de parte de Abismo Negro, a quien considera una persona muy consentidora.

¿Cuándo y de qué murió Abismo Negro?

Abismo Negro perdió la vida en Sinaloa el 21 de marzo del año 2009 luego de haberse presentado en un evento de lucha libre. De acuerdo con fuentes oficiales, Palomeque murió luego de que su cuerpo fuera encontrado en un río tras bajar del autobús que transportaba a los demás luchadores.

