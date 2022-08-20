VIDEO: Fan encontró a Messi en un semáforo y protagonizan video viral

Lionel Messi ha dado una nueva muestra de humildad con sus fans, pues esta vez protagonizó un curioso momento que se volvió viral en redes sociales, ya que se encontró a un fan en un semáforo y todo quedó registrado en video; este fan del PSG se llevó un gran recuerdo.

De momento Messi y compañía se encuentran disputando el inicio de temporada en la Ligue 1, pero hay algo de tensión en los vestidores, pues se rumora que hay una ‘riña’ entre Mbappé, Lionel y Neymar, algo que no está 100% confirmado pero parece ser serio.

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Fan encontró a Messi en un semáforo

A través de un video que se ha hecho viral en redes sociales, un fan dio a conocer su historia, pues en apariencia estaba en las calles de París dando un paseo en su auto y de la nada volteó en un semáforo, con la sorpresa de que el astro argentino del PSG estaba a su lado.

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Este aficionado no dudó y de inmediato sacó su celular, para pedirle a Messi que por favor le mandara un saludo a sus hijos; el futbolista se portó bastante bien y respondió a la solicitud de su compatriota en el auto de a un lado.

“Saludos, por favor, saludos para los pibes, te amo, gracias por ser argentino”, dice este fan, refiríendose a sus hijos.

Messi bajó la ventanilla de su auto y mandó saludos breves y rápidos, pero este fan se lleva un recuerdo muy peculiar en video, además de que estuvo cerca de uno de los mejores jugadores del mundo, aunque fuera de auto a auto.

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En la presente temporada de la Ligue 1 Lionel Messi busca retomar su mejor forma, y lo está logrando, pues en 2 partidos ya suma 2 goles y 1 asistencia, además de haber jugado los 180 minutos disponibles.

