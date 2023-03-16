Video: Revive el gol de Carlos Vela vs LDA en la Concachampions

¿Cuándo no? Carlos Vela volvió a marcar con el LAFC. Ahora el delantero mexicano consiguió el tanto que le dio tranquilidad a su equipo en los Octavos de Final de la Concachampions, pues iban perdiendo por pizarra de 2-0 contra el Alajuelense en el encuentro de vuelta.

Al siete minutos del final, el exatacante del conjunto angelino consiguió el tanto que rompió cualquier esperanza del conjunto costarricense, pues con el marcador a favor (2-0), soñaban con un tanto más para mandar el duelo a los tiempos extra, luego de que en la ida, en su casa fueron goleados por los de la MLS, 3-0.

⚽ GOAL @LAFC! ⚫️🟡@11carlosV shows off his skills with a beautiful goal! The aggregate score is 4-2 now for LAFC. | #SCCL23 pic.twitter.com/KeadCE2ZtL — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 16, 2023

Al final el marcador global terminó 4-2 a favor de los de la MLS, que buscan repetir la hazaña del Seattle Sounders del año pasado, cuando vencieron a los Pumas en la Gran Final, para así disputar el Mundial de Clubes.

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El LAFC jugará los Cuartos de Final de la Concachampions

Ahora, el LAFC se medirá contra los Vancouver Whitecaps, que vienen de detorrar al Real España de Honduras, por marcador global de 3-7, luego de que en la ida golearan a los centroamericanos, 5-0.

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