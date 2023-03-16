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Fútbol

Video: Revive el gol de Carlos Vela vs LDA en la Concachampions

El delantero mexicano Carlos Vela volvió a marcar para el LAFC, ahora en los Octavos de Final de la Concachampions contra el LD Alajuelense de Costa Rica

Carlos Vela celebra un gol con LAFC
|TWITTER LAFC

Escrito por: Omar Moro

¿Cuándo no? Carlos Vela volvió a marcar con el LAFC. Ahora el delantero mexicano consiguió el tanto que le dio tranquilidad a su equipo en los Octavos de Final de la Concachampions, pues iban perdiendo por pizarra de 2-0 contra el Alajuelense en el encuentro de vuelta.

Al siete minutos del final, el exatacante del conjunto angelino consiguió el tanto que rompió cualquier esperanza del conjunto costarricense, pues con el marcador a favor (2-0), soñaban con un tanto más para mandar el duelo a los tiempos extra, luego de que en la ida, en su casa fueron goleados por los de la MLS, 3-0.

Al final el marcador global terminó 4-2 a favor de los de la MLS, que buscan repetir la hazaña del Seattle Sounders del año pasado, cuando vencieron a los Pumas en la Gran Final, para así disputar el Mundial de Clubes.

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El LAFC jugará los Cuartos de Final de la Concachampions

Ahora, el LAFC se medirá contra los Vancouver Whitecaps, que vienen de detorrar al Real España de Honduras, por marcador global de 3-7, luego de que en la ida golearan a los centroamericanos, 5-0.

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