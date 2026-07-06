VÍDEO: El gol de Julián Quiñones que ilusiona a la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026
El delantero mexicano volvió a aparecer en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras anotar contra los británicos, es su cuarto tanto en la justa veraniega.
Quién si no él, Julián Quiñones volvió aparecer como goleador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de paso le dio esperanza a la Selección Mexicana de llegar a los cuartos de final en el torneo internacional. Dos durísimos golpes por parte de Inglaterra cortesía de Jude Bellingham parecía que tiraban por la borda todo el esfuerzo de los pupilos del 'Vasco', sin embargo, apareció el hoy máximo goleador mexicano en un Mundial.
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A tres minutos del 45', un rebote le quedó a Quiñones en el área británica y no se la pensó dos veces. La tomó a bote pronto y con todas las agujetas 'fusiló' a Jordan Pickford para abrir el marcador mexicano en su catedral. El arquero del Everton y de momento, héroe del cuadro inglés no pudo sacar una más y ya vio su arco imbatido. Instantes después, el guardameta sacó un balón prácticamente del ángulo derecho un remate de cabeza por parte de Raúl Alonso Jiménez.
¡REY QUIÑONES! 👑🇲🇽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2026
El atacante abrió el marcador por México y se convierte en el goleador azteca con más anotaciones en la historia del certamen con cuatro tantos #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca #YoLoVeoXAzteca
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Octavos de final del Mundial 2026 al momento
Sábado 4 de julio de 2026
- Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston
- Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia
Domingo 5 de julio de 2026
- Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
- México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México
Lunes 6 de julio de 2026
- Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington
- Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle
Martes 7 de julio de 2026
- Argentina vs Egipto — 10:00 (aprox.) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Suiza vs Colombia — 14:00 | BC Place, Vancouver