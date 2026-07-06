VÍDEO: El gol de Julián Quiñones que ilusiona a la Selección Mexicana ante Inglaterra en el Mundial 2026

Quién si no él, Julián Quiñones volvió aparecer como goleador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de paso le dio esperanza a la Selección Mexicana de llegar a los cuartos de final en el torneo internacional. Dos durísimos golpes por parte de Inglaterra cortesía de Jude Bellingham parecía que tiraban por la borda todo el esfuerzo de los pupilos del 'Vasco', sin embargo, apareció el hoy máximo goleador mexicano en un Mundial.

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A tres minutos del 45', un rebote le quedó a Quiñones en el área británica y no se la pensó dos veces. La tomó a bote pronto y con todas las agujetas 'fusiló' a Jordan Pickford para abrir el marcador mexicano en su catedral. El arquero del Everton y de momento, héroe del cuadro inglés no pudo sacar una más y ya vio su arco imbatido. Instantes después, el guardameta sacó un balón prácticamente del ángulo derecho un remate de cabeza por parte de Raúl Alonso Jiménez.

¡REY QUIÑONES! 👑🇲🇽



El atacante abrió el marcador por México y se convierte en el goleador azteca con más anotaciones en la historia del certamen con cuatro tantos #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca #YoLoVeoXAzteca



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Octavos de final del Mundial 2026 al momento

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026