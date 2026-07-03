Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 HOY viernes 3 de julio; ¿quién va de líder por la Bota de Oro?
A la espera del partido de Lionel Messi, así avanzan los goleadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La pelea por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue abierta en plena ronda de dieciseisavos de final. Este viernes 3 de julio habrá partidos importantes que podrían modificar la tabla de goleo. Lionel Messi vuelve a escena con Argentina ante Cabo Verde, mientras otros delanteros también buscarán acercarse al liderato.
La jornada tendrá los partidos de Argentina frente a Cabo Verde (con homenaje a Messi), Australia contra Egipto y Colombia ante Ghana. Varias figuras todavía continúan en competencia y mantienen opciones de terminar como máximos anotadores del torneo. Por ahora, dos nombres dominan la clasificación por ser el goleador del Mundial y siguen marcando diferencia.
Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la Bota de Oro
Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer lugar de la tabla de goleo con 6 anotaciones cada uno. El delantero francés alcanzó esa cifra después de marcar un doblete frente a Suecia en los dieciseisavos de final. También tiene 2 asistencias.
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Messi buscará recuperar ventaja este viernes cuando Argentina enfrente a Cabo Verde. El capitán argentino llega como una de las grandes figuras del torneo y mantiene una fuerte disputa con Mbappé por terminar como el máximo goleador de la competencia.
Lionel Messi vuelve a jugar este viernes
Detrás de Messi y Mbappé aparecen Erling Haaland y Harry Kane, ambos con 5 goles. Más abajo están Ousmane Dembélé, Vinícius Jr. y Mikel Oyarzabal, quienes acumulan 4 tantos cada uno.
También destacan futbolistas que siguen con vida en el torneo como Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo, ambos con 3 anotaciones. La actividad de este viernes podría provocar cambios importantes en la clasificación, especialmente con selecciones que todavía tienen partidos por disputar en esta fase.
Así marcha la tabla de goleo del Mundial 2026
- Kylian Mbappé (Francia) - 6 goles
- Lionel Messi (Argentina) - 6 goles (juega hoy vs. Cabo Verde)
- Erling Haaland (Noruega) - 5 goles
- Harry Kane (Inglaterra) - 5 goles
- Ismaila Sarr (Senegal) - 4 goles (eliminado en 16avos)
- Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles
- Vinícius Jr. (Brasil) - 4 goles
- Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles
- Brian Brobbey (Países Bajos) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Deniz Undav (Alemania) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Elijah Just (Nueva Zelanda) - 3 goles (eliminado en grupos)
- Folarin Balogun (Estados Unidos) - 3 goles
- Ismael Saibari (Marruecos) - 3 goles
- Johan Manzambi (Suiza) - 3 goles
- Jonathan David (Canadá) - 3 goles
- Julián Quiñones (México) - 3 goles
- Matheus Cunha (Brasil) - 3 goles
- Kai Havertz (Alemania) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Yoane Wissa (RD Congo) - 3 goles (eliminado en 16avos)
- Cristiano Ronaldo - 3 goles.