Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 HOY viernes 3 de julio; ¿quién va de líder por la Bota de Oro?

La pelea por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue abierta en plena ronda de dieciseisavos de final. Este viernes 3 de julio habrá partidos importantes que podrían modificar la tabla de goleo. Lionel Messi vuelve a escena con Argentina ante Cabo Verde, mientras otros delanteros también buscarán acercarse al liderato.

La jornada tendrá los partidos de Argentina frente a Cabo Verde (con homenaje a Messi), Australia contra Egipto y Colombia ante Ghana. Varias figuras todavía continúan en competencia y mantienen opciones de terminar como máximos anotadores del torneo. Por ahora, dos nombres dominan la clasificación por ser el goleador del Mundial y siguen marcando diferencia.

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la Bota de Oro

Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer lugar de la tabla de goleo con 6 anotaciones cada uno. El delantero francés alcanzó esa cifra después de marcar un doblete frente a Suecia en los dieciseisavos de final. También tiene 2 asistencias.

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Messi buscará recuperar ventaja este viernes cuando Argentina enfrente a Cabo Verde. El capitán argentino llega como una de las grandes figuras del torneo y mantiene una fuerte disputa con Mbappé por terminar como el máximo goleador de la competencia.

|Mexsport

Lionel Messi vuelve a jugar este viernes

Detrás de Messi y Mbappé aparecen Erling Haaland y Harry Kane, ambos con 5 goles. Más abajo están Ousmane Dembélé, Vinícius Jr. y Mikel Oyarzabal, quienes acumulan 4 tantos cada uno.

También destacan futbolistas que siguen con vida en el torneo como Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo, ambos con 3 anotaciones. La actividad de este viernes podría provocar cambios importantes en la clasificación, especialmente con selecciones que todavía tienen partidos por disputar en esta fase.

Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

Así marcha la tabla de goleo del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) - 6 goles

Lionel Messi (Argentina) - 6 goles (juega hoy vs. Cabo Verde)

Erling Haaland (Noruega) - 5 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 5 goles

Ismaila Sarr (Senegal) - 4 goles (eliminado en 16avos)

Ousmane Dembélé (Francia) - 4 goles

Vinícius Jr. (Brasil) - 4 goles

Mikel Oyarzabal (España) - 4 goles

Oyarzabal previa España vs Arabia Saudita|Crédito: @SEFutbol