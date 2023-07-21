Video: Mbappé marca gol con el PSG en medio de rumores de su salida

El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo un misterio pero el francés se mantiene entrenando con el PSG, de cara al arranque de la que podría ser su última temporada.

El delantero tiene un año más de contrato con los parisinos y aunque se habla de que podría salir en esta misma ventana de transferencias. El Real Madrid se mantiene alerta para ficharlo o bien, intentarlo en la próxima campaña cuando ya llegaría como agente libre.

Te puede interesar: PSG: Mbappé ya regresó a los entrenamientos, ¿Y el Real Madrid, Kylian?

El gol de Mbappé en la pretemporada

El PSG se enfrentó al Havre Athletic Club y se fue adelante en el marcador con un tanto de Ekitike. Cuando el encuentro ya estaba por finalizar, Mbappé marcó el gol que definió la victoria para el conjunto parisino, luego de haber recibido dentro del área y haber sacado un remate cruzado para vencer al guardameta.

Te puede interesar: Neymar defiende a Messi y Mbappé tras fracaso del tridente en el PSG