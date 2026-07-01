VIDEO: El GOLAZO de Julián Quiñones en el México vs Ecuador del Mundial 2026

Julián Quiñones sigue escribiendo su libro en la historia de la Selección Mexicana. Durante el juego de México vs Ecuador, correspondiente a la ronda de 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el delantero puso el 1-0 en la pizarra del Estadio Ciudad de México para hacer explotar el recinto de Santa Úrsula.

Al minuto 22, el atacante que juega para el Al-Qadisiya de Arabia Saudita puso el 1-0 luego de un servicio de Roberto Alvarado. Arrancando la carrera desde media cancha, Julián Quiñones ingresó al área y sacó un disparo de derecha para vencer a Hernán Galíndez.

¡Explota el Estadio Ciudad de México! Julián Quiñones adelanta a México ante Ecuador

Durante la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Julián Quiñones lleva tres anotaciones con el equipo dirigido por Javier Aguirre y se coloca a un gol de la marca de Javier 'Chicharito' Hernández y Luis Hernández como el máximo anotador de México en la historia de las Copas Mundiales.