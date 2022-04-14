Video: Golazo de Santos Borré que prácticamente sepulta al Barcelona

Corría el minuto 36 de juego en el Estadio Camp Nou. El Barcelona ya lo perdía 0-1 ante el Eintracht Frankfurt en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Los catalanes estaban contra las cuerdas.

🙌 ¡SEÑOR GOLAZO SANTOS BORRÉ! 🙌



Tremendo disparo del colombiano desde fuera del área para vencer a Marc-André Ter Stegen



Eintracht Frankfurt está exhibiendo al Barcelona en Camp Nou#EuropaLeaguexFOX pic.twitter.com/kHkAPRt6ao — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 14, 2022

El jugador colombiano Rafael Santos Borré recibió el esférico en tres cuartos de cancha y condujo hacia la portería de Marc André Ter Stegen. Ante la displicencia de Ronald Federico Araújo, defensor centra del conjunto catalán, el cafetero cambió seperfiló y disparó desde fuera del área con pierna derecha. Un zapatazo que se coló en las redes y que fue imposible para el guardameta.

Este fue un clavo más en el ataúd para el Barcelona, que se veía obligado a anotar dos tantos en la segunda mitad para volver a meterse en la competencia europea.

Te puede interesar: Filtran cifra del megacontrato que Real Madrid le ofrece a Mbappé

Después de quedar eliminado en la UEFA Champions League, el Barça está obligado a ganar el segundo torneo más importante de Europa, bajo la batuta de Xavi Hernández, quien ha resucitado al equipo, pero ahora está al borde de la eliminación.

Resumen de la primera mitad Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Un gol de penalti de Filip Kostic en el minuto 4 y un obús desde la frontal del área de Santos Borré, en el 36', dan una ventaja al Eintracht Fráncfort (0-2) en el Camp Nou ante el Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa, que le daría el pase a los alemanes tras el 1-1 de la ida.

Te puede interesar: Old Trafford será remodelado, anuncia Manchester United

El conjunto azulgrana tuvo sus mejores oportunidades en los remates de Pierre-Emerick Aubameyang y Ronald Araujo. En el minuto 8, el delantero gabonés remató de cabeza ligeramente desviado un centro de Ousmane Dembélé y, en el 18, el uruguayo cazó una volea que obligó a Kevin Trapp a lucirse para enviar la pelota a córner.