Kylian Mbappé no tuvo su noche en el partido entre el PSG y el Montpellier. El delantero, actual subcampeón del mundo, falló un penal que el VAR repitió y posteriormente, también lo volvió a fallar. Diez minutos después salió lesionado.

Un día después de una noche fatídica para él, se dio a conocer el reporte médico del jugador. El atacantes francés estará fuera por al menos tres semanas. Eso quiere decir que causará baja del partido entre el PSG y el Bayern Múnich, de los Octavos de Final de la Champions League.

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Partidos que se perderá Mbappé con el PSG

Al final serán tres semanas las que Kylian se perderá con el París Saint Germain, pero en total son cinco partidos en los que no podrán contar con él. En la Ligue 1, no jugará antes el Toulouse, Monaco y el Lille, en la Copa de Francia ante el Olympique de Marsella y en la Champions League, ante el ya mencionado Bayern Múnich.

El primer penal fallado de Mbappé

Fue al minuto 7 cuando Mbappé falló la primera pena máxima y por si fuera poco, dos minutos más tarde volvió a errar después de que el VAR repitiera la acción. En esta ocasión, el arquero alcanzó a tocar el balón que terminó estrellándose en el poste.

El segundo penal fallado por Mbappé

La segunda pena máxima fue a los 9 minutos y Mbappé volvió a fallar. En esta ocasión cobró a la izquierda del guardameta, B. Lecomte, quien adivinó el lado, alcanzó a tocar y fue suficiente para que el esférico se estrellara en el poste.

Mbappé sale lesionado al minuto 19

🚨 ¡Se encienden las alarmas en el @PSG_inside!



🆚 A 13 días del partido de Champions ante el @FCBayern, se retiran lesionados @KMbappe y @SergioRamos



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A los 19 minutos, tuvo que abandonar el campo debido a una lesión que no parece ser tan grave, ya que salió por su propio pie.

Reacciones a la lesión de Mbappé

El nivel de Mbappé ha sido superlativo en sus últimos meses tanto con el PSG, como con la Selección de Francia. Para el recuerdo quedará el hat-trick que metió en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Argentina, porque de poco sirivió, ya que la Albiceleste se terminó coronando.

Mi ídolo Haaland nunca fallaría así pic.twitter.com/XZ1VHHpvFE — Frases Reales de Modric 🇭🇷 (@2Valverdismo) February 1, 2023

Mbappe contra messi:



Mbappe cuando juega con messi: pic.twitter.com/cVpfMckQmS — ⭐️⭐️⭐️ (@NotStompy) February 1, 2023

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