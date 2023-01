El equipo de la Liga MX que pidió el “fichaje” de Mbappé

En pleno Día de Reyes, Hernán Cristante, técnico de los Bravos del FC Juárez, ya escribió su cartita y pidió ni más ni menos que a Kylian Mbappé. Así es, la máxima figura francesa de la actualidad fue el deseo del estratega argentino.

“Le pedí a los Reyes que venga Mbappé, pero no va a ser accesible”, dijo Cristante en la conferencia de prensa que organizó Bravos este viernes, de cara a su debut en la Liga BBVA MX, el próximo domingo ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.

Juárez espera más refuerzos

Ya en tono más serio, el timonel de los fronterizos confirmó que espera la llegada de por lo menos un refuerzo más, sobre todo en la zona de ataque.

“Entiendo que sí, creo que sí, espero que sí, no te puedo decir mucho más, se ha estado trabajando desde el final del torneo pasado, pero así es esto, luego se complica más. Hubo tres jugadores que pudieron venir, pero después se complicaron, pero bueno es algo que hay que resolver”, declaró Cristante.

En la zona defensiva, Cristante ya tiene un candidato en la mira, se trata de Roberto Carlos Fernández, un futbolista que juega como central o lateral por izquierda en el Bolívar. Ese es uno de los deseos reales del timonel de Bravos.

“Roberto Carlos es un jugador de Bolívar, me llegó la información antes de que llegara aquí. El torneo pasado, un ex compañero que ahora está a cargo de una selección. Tengo un chico así, lo evaluamos me gustó mucho y lo puse en mesa. Pero esto para el torneo pasado”.

No espera sorpresas de Pumas en la Liga BBVA MX

Los Bravos debutan en el domingo ante Pumas en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023, en la Liga BBVA MX. Hernán fue claro durante la conferencia de prensa y admitió que no espera ninguna sorpresa felina.

“Hoy en el futbol no hay tantas sorpresas, uno analiza a Pumas y sabe lo que puede ofrecer en relación a los jugadores, en relación a lo que hicieron el torneo anterior, en relación a lo que ha hecho Rafa Puente en otros equipos”, dijo el estratega de Bravos.

