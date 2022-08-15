VIDEO: Fuerte señal de Mbappé a Vitinha por no darle el balón

París, Francia. Fuertes críticas recibió el astro francés Kylian Mbappé por la señal que realizó luego de no recibir el balón por Vitinha que prefirió dárselo a Lionel Messi.

Resumen: Xolos 3-3 Puebla | Jornada 8 | Liga BBVA MX

El último encuentro disputado por el equipo del París Saint-Germain (PSG), que terminó con el triunfo por goleada de 5-2 ante la escuadra de Montpellier, dejo una de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo por la actitud que tomó el futbolista francés en una acción de ataque.

Te podría interesar: Los leones no fueron de San Mamés, sino de Javier Aguirre

Con el marcador a su favor 2-0 y al término del primer tiempo, el recién llegado Vitinha comandaba un ataque sobre el centro del campo; Mbappé le pidió el balón en reiteradas ocasiones y no se lo cedió, por lo que la reacción fue mostrar su enfado y quedarse parado sin seguir la jugada, algo que no cayó muy bien en los seguidores.

El jugador francés de 23 años había fallado un penal al minuto 23 y al 69' logró concretar un gol para el 4-1 parcial. Al minuto 86 fue sustituido por el español Pablo Sarabia.

Neymar reacciona de manera positiva a comentarios en contra de Mbappé

Polémicos 'likes' dejó el astro brasileño Neymar en sus últimas interacciones en las redes sociales. El jugador brasileño interactuó de manera positiva a unos tweets en los que se criticaba a Mbappé por supuestamente decidir quién cobra los penales ante el eventual poderío que tendría como una cláusula del nuevo contrato.

Que ceninha... ahh se é o Ney fazendo isso... pic.twitter.com/jo1UG16kQl — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 13, 2022

"Hoy, en el partido contra el PSG, Neymar marcó y humilló al portero una vez más en el penalti. Mbappé, en cambio, tiró muy mal y salió perdiendo. Tras el partido, el entrenador dijo que Mbappé sería el principal lanzador del equipo a lo largo de la temporada. ¡Es absurdo!", era la publicación del primero de los dos ‘Me Gusta’ que dio el brasileño en las redes sociales.

Te podría interesar: VIDEO: Chucky Lozano se luce con asistencia en debut del Napoli

El segundo se lo dio al siguiente comentario: "Ahora es oficial, Kylian Mbappé es el que tira los penaltis en el PSG. Claramente es cosa del contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo lanzador. Parece que por contrato Mbappé es el dueño del PSG".

El entrenador del PSG en rueda de prensa aclaró que los lanzadores estaban previamente establecidos, aunque las críticas siguen llegando para el jugador francés.

