VIDEO: Así fue el primer gol de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Álvaro Fidalgo ya se hizo presente con la Selección Mexicana. Siendo un futbolista nacido en España y naturalizado mexicano, el mediocampista que milita en el Real Betis hizo su primer gol con el cuadro nacional dirigido por Javier Aguirre.

Durante el segundo tiempo del partido de México vs República Checa, Fidalgo puso el 3-0 en el marcador para cerrar el partido en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Siendo su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el centrocampista de 29 años de edad puso el 3-0 en la pizarra durante el tiempo agregado a los 90' reglamentarios.

De momento, la Selección Mexicana espera rival en la instancia de 16vos de Final. El combinado del 'Vasco' Aguirre hizo una Fase de Grupos perfecta en la que no recibieron gol registrando 9 puntos.