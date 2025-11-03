deportes
Nota

El recuerdo de La Parka sigue vivo; así la homenajearon este Día de Muertos

La Parka es un ícono creado por AAA que ha tocado diversos corazones a lo largo de la historia. Así se vivió este lindo homenaje en pleno Día de Muertos.

video-recuerdo-la-parka-sigue-vivo-homenaje-dia-de-muertos-2025-pb-notas
Crédito: Instagram/@l_parkaaa
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

La polémica revivió en AAA de una manera total cuando en el Rey de Reyes del 2025 el propio Vampiro Candiense anunció la llegada de La Parka. Desde un ataúd salió quien le dará vida a la nueva versión del personaje tras el sensible fallecimiento de Jesús Alfonso Escoboza Huerta. Por ello, en pleno Día de Muertos las calles de la Ciudad de México homenajearon a su ídolo, el personaje de las Tres Veces Estelar.

Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA

¿Cuál fue el homenaje que le hicieron a La Parka en CDMX?

Uno de los iconos de la lucha libre mexicana moderna sigue en los corazones de los aficionados que vieron a un hombre darle una chispa espectacular a un luchador. Y justamente en tiempos donde la empresa quiso traerle a la vida de nueva cuenta, el desfile de Día de Muertos de la capital mexicana rindió homenaje a la huesuda. 

En un video compartido desde las cuentas oficiales de AAA, el Gran Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México desplegó un gran globo de La Parka que recorrió las calles de la capital. Ese personaje reconocible en todos lados hizo que algunos de los asistentes al evento reaccionaran de emoción.

Esto demostró que el legado del personaje, hoy con un intento de traerlo a escena de nueva cuenta, sigue vigente y que es cuestión de tiempo para que la gente asimile que Chuy ya no está. Por eso esperan que este nuevo luchador esté a la altura para cargar en sus hombros un peso de mucho impacto.

¿La Parka del 2025 es la segunda versión del personaje?

Aunque han existido más como La Super Parka y hoy los hijos de Adolfo Tapia, son dos las versiones que trascendieron y siguen trascendiendo la escena luchística mexicana. El primero y original es quien hoy se conoce como LA Park. Mientras que el más querido y mediático es el mencionado Jesús Escoboza, quien murió en el 2020 a los 54 años.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

