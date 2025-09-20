LA Park: ¿Cómo y de dónde surgió la leyenda de “Don Linkin Park”?

En la lucha libre mexicana son muchos los nombres que han logrado marcar historia en este deporte, apodos alias que se convierten en la inspiración de multitudes que hacen todo por ver a sus luchadores en el ring, tal es el caso de LA Park, uno de los casos más curiosos en la industria, pero también una de las grandes leyendas.

El hombre detrás de la máscara es Adolfo Tapia, quien es más conocido como LA Park , quien apareció en el ring en la década de los años ochenta, luego de su paso por varias empresas, su estilo de lucha y personalidad lo hicieron un referente de la lucha libre.

Su estilo tan característico, lo llevó a ser comparado con algunos cantantes de rock alternativo, lo que ayudó a hacer más grande su leyenda dentro del ring, al grado de ser un fenómeno cultural en México y Estados Unidos.

¿Cómo nació el apodo de ‘Don Linkin Park’?

Desde hace un tiempo, muchos le han comenzado a llamar ‘Don Linkin Park’, situación que nació por medio de un meme que comenzó a circular en las redes sociales, donde los fans lo llaman así por su nombre artístico y el de la conocida banda de rock estadounidense Linkin Park.

No soy nadie ni quiero ser solo quiero ser tu hermano por favor pic.twitter.com/BR0prd23Sv — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) January 25, 2025

El meme se hizo tan viral que en poco tiempo ya era tema entre los fans y llegó a estar entre los comentaristas de las transmisiones, por lo que poco a poco se ha ido volviendo una firma del luchador, quien logró adaptarse y representar de gran forma a la cultural popular, pues ahora es parte de su identidad.

