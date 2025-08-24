VIDEO: Sergio Canales marca GOLAZO OLÍMPICO con Rayados

El mediocampista Sergio Canales acaba de anotar el que podría ser considerado el GOL del torneo, al buscar, ejecutar y marcar un GOLAZO OLÍMPICO en el duelo de la jornada 6 en contra de Rayos del Necaxa.

La categoría y toque de Canales, sumado a la complacencia de Necaxa, dieron como resultado un gol olímpico que se clavó en el arco de los hidrocálidos que cubre Unsain.

Así fue el golazo olímpico de Sergio Canales

Sergio Canales al minuto 21 del primer tiempo, y cuando el marcador estaba ya 1-0 para los regios, se dispuso a cobrar un tiro de esquina, y a juzgar por lo videos, se dio cuenta que la zaga dejó un espacio en el primer poste y que el arquero de Rayos estaba apenas despegado del arco.

Fue entonces que de zurda y con la curva a favor suya, impactó el balón que se coló en el arco y cuando los defensas reaccionaron fue demasiado tarde, pues los madrugó a todos, inclusive a sus propios compañeros pues no veían venir ese tiro.

Así Canales le pintó la cara a Necaxa, al momento que el estadio de Rayados celebró, recinto que además presentó una nueva gran entrada como la jornada 5 en el que tuvieron récord de asistencia en la jornada.

Gol de Canales, le da la vuelta al mundo

El ex jugador conocido por el apodo de Mago, y con pasado en el Betis y hasta Real Madrid, por lo cual su nombre resuena en Europa, ahora está en la conversación por ese pedazo de gol, logrado al minuto 21.

En otras latitudes comentan sobre la calidad y toque del jugador de 34 años quien es un sostén del equipo de Rayados.