Los videojuegos más destacados que se estrenan del 17 al 22 de febrero en PlayStation, Nintendo y Xbox

La semana no pudo haber iniciado mejor para los amantes de los videojuegos en México y el resto del mundo, pues quienes cuentan con consolas como la PlayStation 5, la Nintendo Switch 2 o la Xbox Series podrán disfrutar de varios títulos bastante interesantes durante estos días.

Será durante este martes 17 de febrero, y hasta el próximo domingo 22, que los fanáticos de los videojuegos podrán disfrutar de muchos títulos que, sin duda, dejarán un buen sabor de boca en ellos. Por tal motivo, luce interesante conocer todo lo que está detrás de ellos.

¿Qué videojuegos se estrenan en PlayStation, Nintendo y Xbox del 17 al 22 de febrero?

Avowed es, sin duda, uno de los videojuegos más esperados por los amantes de la PlayStation 5. Este llegará hoy martes 17 de febrero y cuenta con el trabajo de Obsidian, quien buscará convencer a los fanáticos de las aventuras hechas a la antigua bajo un formato clásico y elegante.

Faltan 3 días para que salga un soulslike de Xbox en PlayStation y no veo que lo comenten mucho.



El soulslike en cuestión es Avowed, tiene 3ª persona, tiene parry y además barra de stamina, así que es un souls.



¿Hay ganas de este juego de rol? #Avowed pic.twitter.com/ppN45zFgkk — Edu🎮RPG (@E_Souls27) February 14, 2026

Para el 18 de febrero llegará Star Trek Voyager Acroos The Unknown, el cual estará disponible para la Xbox Series, la Nintendo Switch 2 y la PlayStation 5. Se trata de un juego de estrategia de supervivencia en el que se gestionan decisiones difíciles que se pueden modificar en cualquier momento de la trama.

El 19 de febrero llegará Styx Blades of Greed a la PlayStation 5 y la Xbox Series, mientras que el mismo día, para las mismas consolas y la Nintendo Switch, llegará WiZmans World Re Try. Finalmente, para el viernes 20 se espera el arribo de Baladins, un juego inspirado en tiradas de dados.

¿Cuándo se estrena Death March Love en la PlayStation?

Uno de los videojuegos que también se han esperado con mucha paciencia es Death Match Love Comedy!, el cual no es más que una novela romántica que se destaca por tener una “maldición” como elemento principal de la trama. Este videojuego llegará a la PS5, el Switch y la Xbox Series el 19 de febrero.