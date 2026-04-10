Estos son los dos VIDEOJUEGOS que se lanzarán este 10 de abril; ¿en dónde y cuánto costarán?

Este fin de semana comienza una aventura en la que millones de fanáticos a los videojuegos podrán disfrutar de dos títulos que podrían hacer que sus próximos días sean una auténtica dicha. Por tal motivo, aquí conocerás los dos juegos que se estrenarán este mismo día.

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Será este viernes 10 de abril cuando los amantes de los videojuegos disfruten de dos títulos que, sin duda, generarán mucha interacción y comentarios en las redes sociales. Se trata, entonces, de dos títulos que prometen volverse importantes en cuanto a estrenos se refiere a lo largo del año.

¿Qué videojuegos se estrenan hoy viernes 10 de abril?

Lo primero a tener en cuenta es que los dos juegos que conocerás a continuación irán directamente para PC; sin embargo, lo anterior no exime que los mismos sean importantes y que puedan generar mucha alegría entre los fanáticos de estos, lo cual hará que tengan muchas horas de diversión.

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Le hack'n slash free to play Crystalfall reporte sa sortie en accès anticipé du 20 mars au 10 avril. pic.twitter.com/nAWYgAmIUl — Dashup! (@DashupYT) March 19, 2026

El primero de ellos es Crystalfall, el cual llega a través de los ARPG gratuitos y que, sin duda, aspira a ser uno de los más interesantes gracias a su mezcla de armas steampunk con un sinfín de habilidades que el usuario puede obtener mediante árboles procedurales que harán de este título uno realmente llamativo.

El segundo es Tamashika, el cual también es exclusivo para la PC. Se trata de una selección que tiene entre sus características un arcade que no solo es rápido, sino que se centra directamente en el flujo. Además, destaca por tener corredores cambiantes y una animación dibujada a mano.

¿Cuáles son los videojuegos más esperados en 2026?

Posiblemente, los dos videojuegos más esperados del año llegarán precisamente en el segundo semestre del mismo. El primero de ellos es Marvel Wolverine a lanzarse en septiembre de este año, mientras que el segundo es el GTA VI, el cual está programado para el 19 de noviembre del año en turno.