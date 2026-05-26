Surgen nuevos VIDEOS de las agresiones de aficionados de Pumas a Cruz Azul en la final

Pumas no pudo lograr la hazaña de sumar el octavo título en su historia luego de caer en la cancha del Olímpico Universitario frente a la Máquina de Cruz Azul, institución que sumó 30 juegos sin conocer la derrota en CU y que, con ello, conquistó su décimo campeonato en la historia.

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La alegría se hizo presente entre la afición de Cruz Azul que se dio cita en el estadio de la capital del país; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas debido a la situación protagonizada por algunos fanáticos de Pumas, quienes se hicieron virales luego de las agresiones que protagonizaron.

Así fue la agresión de un aficionado de Pumas al staff de Cruz Azul

Carlos Zúñiga, reportero de AS México, compartió un video en sus redes sociales en donde se muestra el momento exacto en el que un aficionado de Pumas agrede verbalmente a integrantes del staff de Cruz Azul, esto después de la consagración de la décima en el Olímpico Universitario.

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MAL, MUY MAL 👎🤦‍♂️



Este aficionado de Pumas le dice de todo a una persona del staff de Cruz Azul 😡❌



📽️: @CfzunigaZp pic.twitter.com/mTVJdgomr9 — AS México (@ASMexico) May 25, 2026

En el video se muestra el momento exacto en el que un aficionado de Pumas, al momento de salir del estadio, levanta la mirada y comienza a increpar a parte del staff de Cruz Azul. Posteriormente, lanza el siguiente comentario: “Ya lárgate de mi casa, hijo de pe…”.

Esta situación, como era de esperarse, se volvió tendencia en redes sociales prácticamente de inmediato. Algunos fanáticos minimizaron tal hecho, aunque otros aseguraron que esta clase de aficionados no deben presentarse más a los juegos dado que lastiman la identidad verdadera del futbol.

¿Qué otras agresiones han protagonizado los fanáticos de Pumas?

Una cuenta de X compartió un hilo respecto a todos los videos en donde se aprecian agresiones de fanáticos de Pumas a Cruz Azul. En este compilado no solo se muestra lo vivido dentro de CU, sino también afuera del inmueble deportivo.

Abro hilo de todos los videos que me han salido sobre aficionados pendejitos de Pumas comportándose como mandriles ayer después de perder la final:



1. Intentan agredir a un aficionado de Cruz Azul que estaba siendo entrevistado.



pic.twitter.com/ep1UUTG0eA — Rhevolver (@Rhevolver) May 25, 2026

¿Cuántas finales ha perdido Pumas en su historia?

Pumas se ha convertido en un equipo “perdedor” al registrar más finales perdidas que ganadas con un total de ocho. Las últimas de ellas fueron en el último milenio, siendo estas en 2007, 2015, 2020 y, finalmente, el Clausura 2026 al caer en su casa frente al cuadro dirigido por Joel Huiqui.