OFICIAL: Tigres UANL tiene al refuerzo que tanto quería para el Apertura 2026

Tigres continúa enfocándose en el futuro y apuesta por el trabajo de Guido Pizarro como entrenador. El argentino continuará al mando del primer equipo y desde la directiva están trabajando para que los jugadores que el estratega considera fundamentales en su proyecto, sigan ligados a la institución. De esta manera, el cuadro universitario confirmó la continuidad de uno de sus futbolistas más importantes dentro de la plantilla.

A través de sus redes sociales, los auriazules confirmaron la renovación de Fernando Gorriarán, futbolista uruguayo y capitán del equipo. Si bien es cierto que el club no oficializó detalles concretos sobre su extensión de contrato, diversos reportes apuntan a que el uruguayo extendió su vínculo con Tigres hasta el año 2029, asegurando su continuidad por 3 años más en San Nicolás.

"La garra charrúa, Perfil Tigre y liderazgo de Fernando Gorriarán, listos para seguir haciendo historia en Tigres", fue lo que publicó el conjunto universitario en sus redes sociales para comunicar la continuidad de su primer capitán.

🇺🇾🐯 La garra charrúa, Perfil Tigre y liderazgo de Fernando Gorriarán, listos para seguir haciendo historia en Tigres. pic.twitter.com/Dn5A7otuWS — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 20, 2026

De esta manera, ‘Gorri’ se convirtió en uno de los primeros jugadores junto a Nahuel Guzmán (hasta 2027) en acordar su permanencia por más tiempo con los Felinos. El futbolista charrúa se suma a Jesús Garza (2029), Diego Lainez (2029), Juan Pablo Vigón (2027) y el mismo Guido Pizarro (2027), quienes son los elementos principales del proyecto del argentino.

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Gorriarán comparte sus emociones tras renovar con Tigres

En redes sociales, el experimentado mediocampista le dejó un sentido mensaje a todos los aficionados del cuadro auriazul:

"Hola Incomparables, estoy acá para comunicarles que esta historia continua, que estoy muy feliz, muy contento, con la misma alegría desde el primer día que llegué acá a la ciudad, de portar estos colores, de poder defender a la mejor afición del país.

Ha sido un camino en el que nos ha tocado las buenas y las no tan buenas, ojalá que en este tiempo que nos queda poder seguir construyendo las alegrías que ustedes se merecen, competir como el equipo se merece competir, seguir respetando los valores que nos han inculcado desde que llegamos, y a la gente nueva que llega también, lo que representa ser jugador de esta institución y poder defender a la mejor afición del país", cerró.

Tigres se alista para la final de la Concachampions 2026

Esta noticia llega de gran manera en la antesala de lo que será sumar un posible título internacional para los Felinos. El próximo sábado 30 de mayo, los dirigidos por Pizarro deberán enfrentar a Toluca para definir al campeón de la Concacaf Champions Cup 2026. El juego se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez y Tigres buscará su segundo título en la historia tras haberlo conseguido anteriormente en la edición del año 2020.