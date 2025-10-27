“Siempre yo, me voy del equipo”: la frase de Vinícius que ha molestado el vestuario del Real Madrid y que traerá consecuencias

La reacción explosiva de Vinícius Júnior, quien fue sustituido al minuto 72 por Xabi Alonso en medio de un triunfo merengue por 2-1 ante Barcelona en el Clásico español, no queda en el olvido y es muy posible que tendrá consecuencias para el brasileño.

Lejos de aceptar la decisión con profesionalismo de su sustitución para que en su lugar entrará su compatriota Rodrygo Goes, el brasileño protagonizó una escena que ha generado malestar dentro del vestuario blanco y entre los altos mandos del club.

¿Qué dijo Vinícius al salir del campo?

Las cámaras de TV captaron el momento exacto en que Vinícius vio su número en la pizarra de cambios. “¿Yo? ¿Yo? ¡Mister, mister! ¿yo?”, exclamó con sorpresa. Poco después, mientras caminaba hacia la línea lateral, exclamó con contundencia “vai tomar no culo” (Su traducción literal sería “vete a que te den por el culo”), frase que parecía dirigida a Xabi Alonso, quien respondió con un “venga, Vini, hostia”.

Pero ahí no terminó todo. Vini no se sentó en el banco, como es habitual, sino que se dirigió directamente al vestuario, diciendo “siempre yo, yo me voy del equipo. Me voy, mejor me voy”. La escena fue tan tensa que personas del cuerpo técnico intentaron calmarlo antes de que la situación subiera.

Fuentes cercanas al equipo merengue aseguran que directivos y jugadores no vieron con buenos ojos la actitud del brasileño, especialmente en un partido de alto perfil como El Clásico. La falta de respeto hacia el entrenador y el equipo ha encendido las alarmas en Valdebebas. Incluso se habla de una posible sanción interna, aunque no se ha confirmado oficialmente.

¿Cuándo termina el contrato Vinícius con el Real Madrid?

Vinícius, quien tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, se encuentra en una posición delicada. Aunque es una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo de Xabi Alonso, este tipo de comportamientos podrían afectar su continuidad a largo plazo en el club madridista. Tras el partido, el jugador intentó suavizar la situación con declaraciones conciliatorias: “No queremos ofender a nadie, ni a los jugadores del Barça ni a la afición. El Clásico es así, hay muchas cosas dentro y fuera de la cancha”

