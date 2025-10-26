TREMENDO berrinche de Vinícius: El brasileño sale de cambio explotando contra Xabi Alonso

Real Madrid se llevó el Clásico español ante Barcelona después de cuatro derrotas consecutivas sin poner ganarlo, pero el duelo dejó más que goles y emociones en la cancha del Santiago Bernabéu. Uno de los momentos más calientes fue el tremendo berrinche de Vinícius Jr., quien no tomó nada bien el salí de cambio al minuto 72, cuando Xabi Alonso decidió sustituirlo por Rodrygo Goes.

Vinícius sale muy molesto con Xabi Alonso

El brasileño, visiblemente molesto, salió del partido gritando, haciendo señas de desaprobación y murmurando hacia el cuerpo técnico. “¿A mí?”, se le escuchó decir con incredulidad al ver su número en la pizarra. Sin darle la mano a Xabi, se dirigió directamente al túnel rumbo a los vestidores, ignorando por completo el protocolo y la banca merengue.

Poco después, Vinícius regresó al banco, aunque con el rostro aún desencajado donde sus compañeros trataron de calmarlo. La tensión no terminó ahí. Al final del encuentro, que terminó con victoria 2-1 para el Real Madrid, el atacante brasileño protagonizó una acalorada discusión con Lamine Yamal. Según testigos en la zona mixta, Vinícius le gritó al joven culé: “Hablas demasiado, habla ahora”, en clara referencia a las polémicas declaraciones que Yamal había hecho en días previos al Clásico.

La discusión entre ambos jugadores fue detenida por los mismos jugadores de los dos equipos, pero dejó claro que el ambiente entre los dos clubes está más caliente que nunca. El gesto de Vinícius ha generado opiniones divididas: algunos lo ven como una muestra de carácter, otros como una falta de respeto hacia su técnico y el equipo.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre la reacción Vinícius?

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, evitó entrar en polémicas y no se pronunció sobre el incidente en conferencia de prensa.

El Real Madrid se llevó los tres puntos, pero el berrinche de Vinícius y su enfrentamiento con Yamal podrían tener repercusiones más allá del marcador.

