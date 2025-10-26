Real Madrid 0-0 Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 de LaLiga, hoy domingo 26 de octubre; marcador online

El Estadio Santiago Bernabéu será el centro de atención del futbol mundial cuando se juegue el Clásico español entre Real Madrid y Barcelona este domingo 26 de octubre correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga 2025-26.

El encuentro iniciará a las 9:15 a.m. (hora del centro de México) y lo podrás seguir a través del sitio de Azteca Deportes.

Real Madrid, dirigidos por Xabi Alonso, llegan como líder del campeonato con 24 puntos, producto de ocho victorias y una sola derrota. Además de ser la mejor defensa de la temporada. Su figura estelar, Kylian Mbappé, ha sido clave en el ataque blanco, y buscará brillar en el Clásico como la figura del Madrid.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick, con la mejor delantera del campeonato, marcha segundo con 22 unidades, y viene de una contundente victoria 6-1 sobre Olympiacos en la Champions League. El joven talento Lamine Yamal ha calentado la previa con declaraciones que no han caído bien en la capital española, añadiendo más picante a un duelo ya de por sí cargado de historia y rivalidad.

Ambos equipos llegan en gran forma, con rachas positivas en sus últimos encuentros. El Madrid ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que el Barcelona suma los mismos encuentros ganados. Más allá de los puntos, está en juego el orgullo, la hegemonía y el dominio del futbol español.

Con el liderato en disputa y las estrellas listas para brillar, el Clásico promete emociones al límite.

