Los límites de Vinícius Jr. en la intimidad con su novia para no afectar su nivel en el Real Madrid

Este miércoles 4 de febrero del 2026, Vinícius Jr. ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales por unas declaraciones que realizó su novia en una entrevista.

Virginia Fonseca, influencer, presentadora de televisión y emprendedora, actual pareja del delantero. Dio a conocer diferentes detalles de la intimidad que tienen como pareja y como Vinícius mantiene su compromiso como futbolista y con el Real Madrid.

Virginia, durante una entrevista concedida en el programa Melhor da Tarde, explicó que Vinícius es muy estricto en su entorno con no usar productos que puedan afectarle riesgo de dopaje.

Vinícius Jr se cuida hasta en la intimidad con su pareja

La influencer dio de ejemplo que hasta en la intimidad se cuida el jugador pues explicó que incluso en tratamientos médicos personales, como una pomada ginecológica, deben de tener ciertos cuidados y ser informado a su cuerpo técnico del futbolista para conocer que no le afecte nada con alguna de las propiedad que tenga el medicamento.

“Si voy al ginecólogo y tengo que usar alguna pomada, tiene que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez puede dar positivo en dopaje."

La influencer confesó el jugador fue quien le hizo tomar conciencia del riesgo, algo que le generó una reacción inmediata de nerviosismo.

“En el momento en que él me dijo eso, empecé a temblar. Pensé: ¿y si usé algo que no se puede? Ahora, todo lo que me planteo usar o si necesito cualquier cosa, ya tiene que comunicarse con su fisio”.

Ahora con esto, Vinícius Jr. demuestra el compromiso que tiene en su propia carrera al cuidar detalles que tal vez muchas personas podrían dejar pasar por alto.