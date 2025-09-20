¡Viva MÉXICO! Alegna González consige medalla HISTÓRICA en Mundial de Atletismo 2025

¡HISTÓRICO! La atleta mexicana, Alegna González, puso en alto el nombre del país Azteca al conseguir la medalla de plata en la disciplina de Marcha de 20 Kilómetros, esto dentro del Mundial de Atletismo 2025 que se lleva a cabo en Tokio, Japón.

En una Copa del Mundo en donde los mexicanos habían competido gallardamentea aunque solo había conseguido una medalla de plata, Alegna González cumplió con un tremendo papel al quedar en segundo lugar y pasar por encima de varias atletas que estaban catalogadas como favoritas.

Alegna González consigue la primera medalla para México en el Mundial de Atletismo 2025

La marchista mexicana Alegna González, oriunda de Ojinaga, Chihuahua, obtuvo la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros marcha durante el Mundial de Atletismo Tokio 2025, al detener el cronómetro en 1 hora 26 minutos y 06 segundos. Su marca además representó un nuevo récord continental para Latinoamérica.

Este logro rompe con la racha de quintos puestos de Alegna en anteriores competencias importantes como los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, París 2024, y el Mundial de Budapest 2023, donde quedó cerca del podio sin alcanzarlo, sin embargo, su actuación en el país galo fue catalogada como una de las mejores por parte de los representantes mexicanos.

El oro fue para la española María Pérez con un tiempo de 1h 25:54, mientras que el bronce lo obtuvo la japonesa Nanako Fujii.

La atleta chihuahuense siempre ha estado dentro del top 10 mundial en todas las competencias de dicha índole en las que ha participado, por lo que se considera de élite dentro de su categoría.

¿Cuántas medallas lleva México en el Mundial de Atletismo 2025?

Además del logro de Alegna González, México ha tenido una destacada actuación en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025: ya suma dos medallas de plata. La primera fue de Uziel Muñoz en el lanzamiento de bala, con una marca de 21.97 metros, lo que significó un récord nacional en la disciplina.

Con estas preseas, México totaliza 16 medallas históricas en mundiales de atletismo, siendo nueve de ellas en marcha atlética, y esta plata de Alegna representa el primer metal para México en marcha desde la plata de Lupita González en Londres 2017.