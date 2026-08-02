Llegó al América como figura de su Selección, pero la afición lo detestó y salió abucheado

Hace más de una década, durante el año 2012, el Club América sorprendió a propios y extraños con la llegada de un elemento que arribó a Coapa como uno de los mejores jugadores de su Selección pero que, sin embargo, nunca pudo destacar como se esperaba en el campo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Fue durante el Clausura 2012 cuando el Club América se hizo con el fichaje de Oswaldo Vizcarrondo, quien era considerado uno de los mejores centrales venezolanos de aquel momento y que destacó en la Copa América del 2011, misma en donde su escuadra llegó a la ronda semifinal.

¿Por qué Oswaldo Vizcarrondo no destacó en América?

Vizcarrondo llegó con la etiqueta de “solución” en la zona defensiva para el proyecto de Miguel Herrera, por lo que el club pagó alrededor de 5 millones de dólares por su fichaje. No obstante, desde un inicio todo estuvo tergiversado por la forma en cómo este se presentó en el terreno de juego.

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LOS MEJORES 😅



Pese a festejar su aniversario número 107, en el América también se recuerdan pésimos jugadores que vistieron su camiseta ❌



1- Armando Navarrete

2- Federico Higuaín

3- Jean Beausejour

4- Jorge Meré

5- Oswaldo Vizcarrondo#TeDaMásEmociones #América #Petardos pic.twitter.com/R7vLyigT1e — La Octava Sports (@laoctavasports) October 13, 2023

Y es que, entre una notoria baja de juego en relación a lo presentado en la Copa América 2011, así como los problemas de adaptación que tuvo con la altura y el futbol mexicano, Oswaldo nunca pudo ser ese elemento que el Club América buscaba para liderar su saga central.

¿En qué momento Vizcarrondo firmó su sentencia como jugador del América?

La polémica entre el jugador y la afición del América llegó en la Jornada 13 cuando, tras la derrota del club ante Monterrey por 3-2, una parte de la fanaticada reaccionó al señalamiento de su entrenador luego de que este lo culpara por errores defensivos que se pudieron haber evitado.

Esta situación hizo que Vizcarrondo fuera criticado por la afición azulcrema, por lo que, al final, únicamente sumó 12 juegos en la temporada, registrando 786 minutos, de los cuales solo 12 fueron en liguilla. Oswaldo, además, acumuló seis tarjetas amarillas y un tarjetón rojo.