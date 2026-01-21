Fue considerado uno de los peores jugadores del América y hoy es el nuevo entrenador de la selección de su país

La Selección de Venezuela conformó su cuerpo técnico de cara al Mundial de 2030 con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador. El exjugador fue el fichaje bomba del Club América para el Clausura 2012, pero su contratación fue un fiasco, a tal grado que la IA lo eligió como uno de los peores futbolistas en toda la historia del conjunto azulcrema.

Vizcarrondo será el encargado de comandar a la vino tinto en las Eliminatorias del próximo Mundial, luego de quedar eliminada en la clasificación para México 2026 . La tarea para el exazulcrema no es nada fácil, ya que buscará lo que nunca antes ningún técnico ha logrado: clasificar a la selección sudamericana a una justa internacional.

Oswaldo Vizcarrondo es el nuevo entrenador de la Selección de Venezuela de cara al Mundial 2030|@vizcarrondo4

Oswaldo es el nuevo técnico de Venezuela, luego de comandar al equipo femenil y a las categorías Sub-17 y Sub-20. Así queda compuesto el cuerpo técnico que buscará clasificar al Mundial de 2030:Oswaldo Vizcarrondo – Entrenador



Cleber Xavier – Asistente

– Asistente Óscar Ortega – Preparador físico

– Preparador físico Mario Marín – Preparador de porteros.

Oswaldo Vizcarrondo, uno de los peores fichajes del América

El venezolano fue fichado por el América para el Clausura 2012 por la cantidad de 5 millones, proveniente del Olimpo de Bahía Blanca de Argentina. El conjunto de Coapa se fijó en él tras su destacada actuación con su selección en la Copa América 2011, torneo en el que portó el gafete de capitán.

El defensa firmó un contrato por 3 años, pero solo permaneció en las Águilas un semestre, debido a errores que provocó el enojo de aficionados. En total, solo disputó 11 partidos, 7 de ellos como titular, en los que registró un gol.

Ante su mal desempeño fue mandado a préstamo al Lanús de Argentina, para después ser vendido al Club Nantes de Francia por solo 600 mil euros, de acuerdo con un artículo del portal Esto. Por lo anterior, fue considerado uno de los peores jugadores en toda la historia del América, pero ahora la suerte le sonríe al comandar a la selección de su país.