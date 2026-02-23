Fue mundialista en Sudáfrica 2010 y llegó como estrella a Cruz Azul, pero terminó como banca de la banca

A pesar de estar entre los primeros lugares de la tabla general del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul ha tenido algunas deficiencias defensivas que han hecho que el club reciba bastantes goles en solo siete compromisos, lo cual impide que sea el candidato más claro al título en esta campaña.

Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón

Esta situación no es nueva, pues históricamente Cruz Azul ha sufrido para tener defensores de calidad con liderazgo y buen futbol. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió después del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el club fichó a un defensor chileno que, después de varios meses, salió de la institución con más pena que gloria.

¿Por qué Waldo Ponce, mundialista en Sudáfrica 2010, no destacó en Cruz Azul?

Waldo Ponce llegó a Cruz Azul no solo después de su etapa en el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de Chile, sino con experiencia en el balompié del viejo continente. Por tal motivo, se esperaba que su arribo a La Noria fuera suficiente para tener a un defensor con liderazgo en la zaga cementera.

De acuerdo con Transfermarkt, Cruz Azul pagó alrededor de 2 millones de euros para fichar a Waldo Ponce en enero del 2011; sin embargo, el defensor central andino únicamente permaneció año y medio en la institución antes de volver a su país para defender otros colores como la U. de Chile y la U. de Concepción.

En cuanto a números se refiere, en 18 meses con los de La Noria Waldo Ponce únicamente disputó dos mil 983 minutos distribuidos a lo largo de 34 compromisos contando todos los torneos, sumando un gol y dos asistencias. Fue así como el chileno salió de la institución decepcionando a cada uno de sus fanáticos.

¿Qué otros jugadores chilenos han estado en Cruz Azul?

En el pasado reciente Cruz Azul ha tenido la oportunidad de contar con varios elementos nacidos en Chile, entre los que destacan Felipe Mora, Igor Lichnovsky, Iván Morales, Enzo Roco, Francisco Silva y Martín Rodríguez; sin embargo, ninguno de ellos pudo destacar como se esperaba.