WWE 2K26 tendrá más de 400 luchadores; estas son todas las mejoras del videojuego

Estamos a unos días para que finalmente se lance uno de los videojuegos más esperados, al menos en el apartado deportivo, de este año. El WWE 2K26 está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual vale conocer todas las mejoras que tendrá respecto a ediciones anteriores.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Uno de los puntos a destacar es que el WWE 2K26 ha sacado la casa por la ventana y, para este nuevo videojuego, confirmó alrededor de 400 luchadores, mismos de los cuales varios son mexicanos y otros más pertenecen a la AAA. ¿Qué otras mejoras tiene?

¿Qué mejoras tiene el WWE 2K26 respecto a ediciones pasadas?

El WWE 2K26 contará con nuevas estipulaciones a través de un legado histórico. Se trata de un Inferno Match en donde su característica principal será la espectacularidad visual, pues el objetivo de esta versión es castigar al rival hasta que el fuego aparezca en el ring.

Te puede interesar: ¿Quién es el jugador de la Liga BBVA MX que es más efectivo que Paulinho?

Te puede interesar: Penta vs Dominik por el Título Intercontinental de la WWE

El videojuego, en general, tendrá mejoras en prácticamente todos los ámbitos, desde la acción en el ring hasta la forma en cómo los luchadores llegan y salen del mismo una vez terminados los combates. Ahora, es posible elegir los gestos que las estrellas hagan, tales como lanzar un ataque sorpresivo, dar la mano o interactuar con los fans.

Finalmente, una de las mejoras más interesantes de este nuevo videojuego de la WWE guarda relación con las armas, las cuales serán más realistas, así como las colisiones. Los daños en los luchadores, entonces, serán más fuertes cuando estos sean estrellados contra las escaleras o golpeados con una silla.

¿Qué luchadores de la AAA estarán en el nuevo videojuego de la WWE?

Mucho se ha hablado de la participación que algunos luchadores mexicanos de la AAA tendrán en este nuevo videojuego de la WWE. Y es que, hasta ahora, se han confirmado un total de cuatro luchadores, entre los que destacan Mr. Iguana, El Hijo del Vikingo, Lady Flammer y Psycho Clown.