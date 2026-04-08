WWE revela la cartelera completa de WrestleMania 42

La espera ha terminado para los millones de fans de la lucha libre, luego de que la WWE ha revelado la cartelera completa del evento más importante de la empresa luchística en 2026, Wrestlemania 42, el cual va a tener dos funciones, las cuales quedaron pactadas para los días 18 y 19 de abril.

Esta edición se va a disputar en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium, donde nuevamente el luchador mexicano, Penta, va a defender su Campeonato Intercontinental.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Cuáles van a ser todos los combates de Wrestlemania 42?

El reto para el luchador mexicano va a ser el próximo domingo 19 de abril, fecha en que se va a subir al ring para defender su campeonato, ante distintos luchadores, pero lo que más ha llamado la atención, es que será un combate de escaleras.

A continuación, te dejamos los combates que se van a dar los días 18 y 19 de abril, junto con los títulos que se van a disputar:

Peleas del 18 de abril de 2026:

Campeonato indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton (con Pat McAfee en su esquina)

Campeonato mundial de mujeres de WWE: Stephanie Vaquer (C) vs. Liv Morgan

Seth Rollins vs. Gunther

Campeonato Intercontinental: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

Campeonato por parejas de WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley y Lyra Valkyria (combate por eliminación)

Unsanctioned match: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight

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Peleas del 19 de abril de 2026: