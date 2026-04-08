WWE revela la cartelera completa de WrestleMania 42
Ya fueron revelados todos los combates que se van a realizar en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el próximo 18 y 19 de abril, por el WrestleMania 42.
La espera ha terminado para los millones de fans de la lucha libre, luego de que la WWE ha revelado la cartelera completa del evento más importante de la empresa luchística en 2026, Wrestlemania 42, el cual va a tener dos funciones, las cuales quedaron pactadas para los días 18 y 19 de abril.
Esta edición se va a disputar en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium, donde nuevamente el luchador mexicano, Penta, va a defender su Campeonato Intercontinental.
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¿Cuáles van a ser todos los combates de Wrestlemania 42?
El reto para el luchador mexicano va a ser el próximo domingo 19 de abril, fecha en que se va a subir al ring para defender su campeonato, ante distintos luchadores, pero lo que más ha llamado la atención, es que será un combate de escaleras.
A continuación, te dejamos los combates que se van a dar los días 18 y 19 de abril, junto con los títulos que se van a disputar:
Peleas del 18 de abril de 2026:
- Campeonato indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton (con Pat McAfee en su esquina)
- Campeonato mundial de mujeres de WWE: Stephanie Vaquer (C) vs. Liv Morgan
- Seth Rollins vs. Gunther
- Campeonato Intercontinental: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
- Campeonato por parejas de WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley y Lyra Valkyria (combate por eliminación)
- Unsanctioned match: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu
- Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight
Peleas del 19 de abril de 2026:
- Campeonato Mundial de Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
- Campeonato de mujeres de WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
- Finn Bálor vs. Dominik Mysterio
- Campeonato de Estados Unidos de WWE: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams
- Brock Lesnar vs. Oba Femi
- Ladder match por el Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. Rusev vs. JD McDonagh vs. Rey Mysterio