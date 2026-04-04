Confirman que John Cena estará DE VUELTA en WWE para Wrestlemania 42

¿Es una broma? A falta de unos días para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en este 2026, la WWE confirmó el regreso de John Cena a la empresa. Es así como el hoy actor formará parte de Wrestlemania 42 en Las Vegas, Nevada.

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Como sabes, John Cena se retiró profesionalmente de la lucha libre el pasado 13 de diciembre luego de su combate ante Gunther, en una de las noches más tristes en la historia de la empresa. Sin embargo, meses después la WWE confirmó su regreso nada más y nada menos que para Wrestlemania 42.

¿Qué papel tendrá John Cena en Wrestlemania 42?

Fue a través de sus redes sociales que el propio John Cena confirmó su participación en el evento más importante de la WWE. Con ello, el luchador volverá para Wrestlemania 42 más de cuatro meses después de haberse retirado oficialmente del espectáculo de la lucha libre.

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Since retirement, my “road” has looked a little different… but now I can officially say I’m headed to WrestleMania!!!! See you in Las Vegas! pic.twitter.com/nyNypOhRpk — John Cena (@JohnCena) March 30, 2026

Esta situación generó que muchos aficionados pensaran que John Cena volvería a luchar; sin embargo, vale decir su participación será como anfitrión especial de este magno evento; es decir, bajo un nuevo rol después de haberse despedido de su afición a finales del año pasado.

Dicho lo anterior, no se descarta que Cena tenga algún segmento importante en este evento considerando el impacto que ha tenido a lo largo de más de 20 años de carrera. Además, varios de sus rivales más destacados, como CM Punk y Randy Orton, formarán parte de la cartelera.

¿Cuándo será Wrestlemania 42 de la WWE?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. Wrestlemania 42 se dividirá en dos noches y se llevará a cabo el sábado 18 de abril y domingo 19 de abril. Se sabe, además, que el evento se llevará a cabo en Las Vegas, un suceso similar a lo que ocurrió en el año 2025.