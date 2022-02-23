Xavi abre el paraguas en caso de una eliminación del Barcelona

Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona reveló que no conseguir la clasificación para los octavos de final de la Europa League sería "una decepción grande", ya que su equipo quiere demostrar que puede "competir" en Europa contra un rival de nivel como el Napoli, aunque evitó la palabra fracaso.

En este sentido, el estratega del conjunto culé, aseguró que el cotejo ante el conjunto que milita Hirving "Chucky" Lozano será "una prueba de fuego" para saber los verdaderos alcances del equipo de Xavi Hernández.

Capítulo 5: ¿Maradona ganó solo el mundial del 86?

"Competimos bien en la ida y nos la jugaremos aquí. Si estamos a ese nivel, tenemos opciones de pasar la eliminatoria. Vaticinó un partido durísimo. El equipo que tenga el balón tendrá muchos números de ganar. Fue una pena no hacer los deberes en casa y tendremos que jugárnoslo todo aquí", lamentó el entrenador de Terrassa, quien instó a sus jugadores a "no tener complejos", puntualizó.

¿Cómo planterá Xavi el partido ante Napoli?

Xavi, pronóstica "una guerra futbolística" en la disputa por tener el balón y el timonel culé, espera "mucha intensidad y ritmo".

Te puede interesar: Emiliano Sala sufrió “envenenamiento grave” antes de morir

Acerca de jugar en el Estadio Diego Armando Maradona

Hernández, admitió que jugar en el Estadio Diego Armando Maradona "es una motivación extra", tras la muerte del "Pelusa", quien es ídolo en el entidad napolitana.

"Maradona fue una referencia para todos. Seguimos viendo vídeos de él y nos emocionamos. Porque apareció Messi, sino sería el mejor de la historia. Es una responsabilidad y un honor jugar aquí", agregó.

El Nápoles llegará este jueves a su estadio para enfrentarse al Barcelona por una plaza en los octavos de final de Europa League a bordo de un autobús dedicado a la leyenda argentina Diego Armando Maradona.

"Estaré contigo". Esa es la frase que puede leerse en el lateral de un autobús completamente azul que homenajea al 'Pelusa', con fotos icónicas de la carrera del astro argentino.

Te puede interesar: Napoli con autobús dedicado a Diego Armando Maradona

Información EFE.

