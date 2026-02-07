Xolos de Tijuana vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 5 url Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El cierre de la jornada del Viernes Botanero, en el Clausura 2026 tendrá como protagonista al Estadio Caliente, donde este 6 de febrero Xolos de Tijuana recibe al Puebla en duelo correspondiente a la Jornada 5. El silbatazo inicial está programado para las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana llega con la etiqueta de invicto y la misión clara de hacer valer su localía., aunque el equipo fronterizo se ha mostrado sólido y difícil de vencer, los empates le han impedido escalar con mayor fuerza en la tabla. Con seis puntos y ubicado en el octavo lugar, Xolos sabe que una victoria en casa no solo es necesaria, sino estratégica, ya que le permitiría acercarse a la parte alta de la clasificación y confirmar su candidatura en el torneo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: David Medrano revela el PROBLEMA que tiene Cruz Azul para el fichaje de Joao Pedro para el Clausura 2026

Del otro lado aparece Puebla, urgido de sumar para no perder más terreno., la Franja ocupa el puesto 14 con cuatro unidades y arrastra una irregularidad que le ha costado resultados. Vienen de un empate sin goles ante Toluca, partido en el que terminaron resistiendo con sufrimiento tras la expulsión de Nicolás Díaz. Además, la visita al “Mictlán” no suele ser alentadora para los poblanos, que apenas han conseguido dos triunfos en esa cancha desde 2011.

Todo está servido para un cierre atractivo de Viernes Botanero en la Liga BBVA MX, con un Tijuana obligado a ganar y un Puebla que necesita resistir y sumar para mantenerse con vida en el arranque del Clausura 2026.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Vicente Sánchez es nuevo entrenador de este equipo GRANDE de la Serie A