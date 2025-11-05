Xolos ya le habría puesto precio a Gilberto Mora y escucharía ofertas por la millonada que solicita

El delantero mexicano de 17 años, Gilberto Mora, ya tendría un precio fijado por los Xolos de Tijuana, entendiendo la calidad que muestra el juvenil, su proyección, minutos en primera división y lo que mostró en el reciente Mundial Sub 21 en donde fue una de las gratas novedades a nivel global.

Desde antes, Gil Mora ya había agradado a grandes clubes, pero esa Copa del Mundo fue la muestra de su nivel y la vitrina hacia el mundo, por lo que clubes su sumaron al interés por el jugador que podría emigrar pronto y que seguramente aparecerá en el convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA del mes de noviembre.

Gil Mora, que recientemente cumplió los 17 años y tiene todo el futuro por delante, motivaría a los clubes de Europa a ir por él, por la cifra que supuestamente ya estableció Xolos, y que es de 30 millones de dólares, lo que es poco más de 560 millones de pesos mexicanos.

Te podría interesar: Club de Liga MX tendría nuevo uniforme y tira las redes

@gil_morita James Rodríguez y Sergio Ramos juntos valen 3.7 millones de euros, mientras que Gilberto Mora 4.5 millones

Xolos buscaría recibir pagó por una segunda venta de Gil Mora

Pero además, Xolos de Tijuana, integraría una cláusula en la que se llevarían una ganancia ante una futura y eventual venta, es decir, si el club que lo compre ahora después lo vende a otro club, el equipo fronterizo se llevaría una parte proporcional.

Te podría interesar: Santi Gimenez se lesiona y no estaría en el llamado de Fecha FIFA

Ese sería el plan para que Gil Mora pueda ser negociado, aunque aún falta considerar la Liguilla del Apertura 2025 en el cual puede ser factor para Xolos, más lo que pueda hacer en el Clausura 2026 de la Liga MX, sin olvidar el Mundia del 2026 en donde seguramente estará en la lista final y para el cual podrí llegar a ser el jugador más joven de toda la competencia.

Esos factores podrían cotizar aún más a la estrella Gil Mora quien parece tener su destino en Europa en un corto o mediano plazo, pero estará allá juigando.