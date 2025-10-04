Prensa española asegura que Barcelona busca juntar a Lamine Yamal y al mexicano Gil Mora ¡Lo que sería!

El delantero mexicano Gilberto Mora de solo 16 años sigue imparable en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, anotando este sábado ante Marruecos el gol de la victoria lo que los lleva a Octavos de Final y mientras brillaba en el equipo azteca, en paralelo surgía la versión en medios españoles, de un supuesto y real interés del Barcelona de La Liga.

Si bien hace casi dos meses se dijo que el Real Madrid lo tenía en la mira, ahora el gigante blaugrana se suma y no solo como una especulación, pues el medio MUNDO DEPORTIVO acota que están monitoreando el desempeño de Mora, quien en cosa de una semana del torneo ya recibió el apodo de CRACKITO o el de LA PERLA MEXICANA.

En ese terreno de las especulaciones, parece que como es costumbre, los visores de equipos del mundo asisten a esos torneos y buscan en los partidos observar a las figuras promesas del futbol mundial con destinos diversos en el planeta.

Xolos Gil Mora utiliza otra leyenda del patrocinador, ya que por ser menor de edad no puede promocionar casas de apuestas ni bebidas alcohólicas

No se acota con precisión si en ese sentido, hay visores del Barcelona viendo a Mora, pero es altamento probable que así sea y que vean en el horizonte rejuvenecer aún más al equipo juntanto a Lamine Yamal y Gilberto Mora.

La lista de equipos con el supuesto de interés de llevarse a Gil Mora

MUNDO DEPORTIVO recalca que sus fuentes exhiben que Barcelona, Real Madrid, Manchester United y Ajax son los equipos que quieren a Gil Mora y lo siguen en este torneo, y concuerdan con otros medios que podrían aparecer el Ajax y Manchester City.

Así la lista de gigantes europeos es poderosa cuando solo van tres juegos de Mundial Sub 20 y el jugador solo tiene 16 años pero un futuro altamente prometedor.

Si en los Octavos de Final en contra de Chile, Morita sigue brillando y es pieza clave, estos rumores se harán más intensos, pero el jugador está en el amanecer de su carrera y en el horizonte tiene el Mundial Sub 17 en Qatar en el mes de noviembre y si no seducen a Xolos y al jugador juvenil, y esperan a su participación en el Mundial del 2026, Mora será uno de los grandes referentes del futbol mundial con solo 17 años.