La DURA baja que tendría Javier Aguirre con la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Javier Aguirre tendría una baja considerable en el ataque de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la fecha FIFA de noviembre.

Este sábado 1 de noviembre del 2025, se ha confirmado que Julián Quiñones tiene una lesión que lo mantiene fuera de la canchas, aun sin darse a conocer la gravedad.

El conjunto del Al Qadsiah reveló en sus redes sociales que Quiñones no disputaría el partido de la Jornada 7 de la Liga Saudí, un par de horas antes del encuentro. El delantero no fue convocado al partido y el club no detalló el motivo por el que no estaría en el campo.

A pesar de no dar detalles del motivo por el que el delantero no estaría en el encuentro, Julián, días antes compartió en sus redes sociales una publicación en la que dio a entender que se encontraba en recuperación de una lesión, por lo que con su ausencia en el juego se confirma el rumor.

Al no conocer la gravedad de la lesión, ni el tiempo que tendría de recuperación, el nacionalizado mexicano se podría perder la convocatoria con la Selección Mexicana para los juegos amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

Aguirre tendría una sensible baja al no contar con el delantero en mejor momento de cara al arco que milita en el futbol europeo.

Quiñones reveló su lesión

El pasado miércoles 29 de octubre del 2025, Julián Quiñones, publicó una serie de fotos y un mensaje en el que revela que volverá más fuerte. En las fotos que subió, compartió una haciendo referencia ha que está guardando reposo para llegar a un mejor nivel.